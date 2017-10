La ironía de Carrió

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le respondió ayer con ironía al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, que al entregarse en Tribunales dijo que había que enviarle "champán". "Que no me manden, porque no tomo alcohol", sostuvo Carrió en su cuenta de la red social Twitter.La legisladora contestó así a la declaración que hizo el exfuncionario al entregarse en Comodoro Py 2002: "Mándenle champán a la doctora Carrió". La referente de Cambiemos acompañó el mensaje con una fotografía de ella sonriendo y con los brazos abiertos. "Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia", subrayó la diputada nacional en otro tuit.