Gisela Trucco, primera asistente en la Superliga

Una grata noticia recibió este martes la rafaelina Gisela Trucco. Es que la hermana de Silvio, uno de los árbitros principales de Primera División, fue designada como árbitro asistente para el partido entre Defensa y Justicia-Olimpo, por la séptima fecha de la Superliga que se disputará el próximo lunes a las 19:05 en Florencio Varela y tendrá como árbitro principal a Fernando Rapallini.

El dato importante es que de esta manera, Gisela, de 29 años, se transformará en la primera mujer en asistir en el fútbol argentino y la segunda en dirigir en la máxima categoría de hombres en América del Sur. La primera había sido Claudia Umpiérrez, quien actuó el 4 de septiembre de 2016 en el torneo de Uruguay.

“Estoy muy contenta con esta designación, algo que me sorprendió porque no lo esperaba en este momento. Estoy muy feliz y agradecida por esta oportunidad. Se estaba trabajando desde la pretemporada de invierno para este objetivo y era una de las metas que teníamos las mujeres este año para dar el salto. Y por suerte ahora se va a dar mi debut en la Superliga el próximo lunes”, explicó Gisela en diálogo con LA OPINION. Acerca de su momento, la asistente de nuestra ciudad remarcó que “me agarra en un buen momento, porque estamos trabajando desde hace mucho tiempo desde lo físico y lo técnico. Gracias a Dios, en los partidos que tuvo que tocaron buenos informes y es importante demostrar dentro de la cancha lo que uno viene haciendo. Las mujeres estamos empezando a crecer en el arbitraje argentino y este primer paso es una invitación para seguir creciendo y para todo lo que nos espera por delante, que ojalá sea mucho”. Y con respecto a este hecho inédito agregó que “cuando me llamaron para darme la noticia me dijeron que iba a ser la primera asistente en un partido de Primera. Pero trato de no pensar tanto en ese hecho, sino de enfocarme más en el trabajo del lunes y que los resultados digan el resto de las cosas”. En cuanto a la preparación, sostuvo que “se lo preparará al igual que el resto de los encuentros en que una estaba designada, aunque este tiene el condimento especial de ser de Primera. Lo bueno es que hay tiempo como para prepararse bien para que no haya nada que te pueda sorprender y estar lo más cómoda y tranquila posible para no equivocarme en la cancha en hacer las cosas como se deben hacer”.

El camino en el arbitraje para Trucco viene de familia. Su hermano controlará este domingo Boca-Belgrano, mientras que otro de sus hermanos, Ángelo, está dando los primeros pasos en el referato de la Liga Rafaelina de Fútbol. Mientras que su padre, Luis, fue un reconocido juez de línea del fútbol argentino. “Esto es algo lindo para toda la familia, algo único. En mi caso, la familia me banca en todo y me acompaña siempre. Y el hecho de tener a tu papá y a tu hermano que saben mucho de esto es fundamental para estar bien y encarar lo que tiene por delante. Igual, todos ayudan para tirar para delante y hacer lo mejor posible. Están muy contentos y expectantes con esta noticia”. Ahora, el objetivo de Gisela será sin dudas tener más partidos y afianzarse en la máxima categoría de nuestro fútbol. “Si, sin dudas. Esto es un trabajo de hormiga y sabemos que lleva su tiempo. Igual, tengo muchas ganas y energías para hacer las cosas bien, tener continuidad y demostrar que las mujeres tenemos condiciones para estar en un encuentro de Primera. Las ganas y la fortaleza es lo que nos sobra para luchar y estar preparadas para todo”, admitió Gise.

Por último, con respecto a Rapallini, el juez principal de su estreno, opinó que “tuve la posibilidad de conocerlo en un curso de arbitraje que realizó la FIFA no hace mucho tiempo. Tuve una semana de convivencia con todos los árbitros internacionales o con proyección. Me tocó trabajar con él en lagunas situaciones de campo y en algunas clases teóricas. Pero ya vamos a estar en contacto para planificar y organizar el partido del lunes. El domingo ya tengo pensado viajar a Buenos Aires”.

Cabe señalar que Gisela se recibió como profesora de Educación física y es árbitro profesional desde 2007. Actuó en divisiones infantiles y juveniles, siempre en la Liga de Rafaela, donde ha recibido premios por su labor. En este 2017 tuvo su segundo gran logro al formar dupla de asistente junto con María Eugenia Rocco y Mario Ejarque, en el duelo entre Almirante Brown e Independiente Rivadavia, por la Primera B Nacional. En 2015 ya había sido noticia, ya fue elegida para formar parte del trío de mujeres que dirigiría por primera vez en el Torneo Federal A. El partido se desarrolló en el estadio Centenario de Resistencia, entre los equipos Sarmiento y Américo Tesorieri de La Rioja. Las asistentes que la acompañaron fueron Gisela Bossio (Totoras) y Nadya Chiarotti (Santa Fe). Ahora, se le abre un nuevo escenario en la elite del fútbol.