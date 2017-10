Dispar acatamiento de los comercios en el día feriado

De no haber sido por el excesivo lugar para estacionar en el centro de la ciudad, hubiésemos podido decir que la jornada de ayer, en la que Rafaela celebró sus 136 años de vida, fue una más.Esto está apuntado a que los comercios, sobre todo los más céntricos, abrieron sus puertas casi con normalidad. Por la mañana fueron varios los que atendieron como siempre lo hacen (alguno que otro abrió una horita más tarde), mientras que por la tarde, se notó la misma intensidad, con algunas "bajas".Esto tiene que ver con una especie de acuerdo tácito que los componentes de Paseo del Centro hicieron para este martes feriado. Si bien no llegan a ponerse en un 100% de acuerdo, la mayoría decidió abrir sus puertas y no perder este día de la semana. "Fue un día de ventas normal para nosotros. Por la tarde tuvimos más actividad que por la mañana, pero básicamente no perdimos el día", dijo el dueño de un local de regalos en el centro de Rafaela.El día obviamente acompañó para que la familia pasee un poco por la ciudad, teniendo en cuenta el cese en lo laboral de muchos ciudadanos. Un sol espléndido (se anunciaba algo de tormenta en la tardecita de ayer) que invitó a salir de casa.Por su parte, recordemos que ayer los chicos no tuvieron clases, y que este fue otro aspecto a destacar en la tarde. Muchos chicos, en pequeños grupos, caminaron el Bv. Santa Fe, acampando en los canteros, con alguna gaseosa o golosinas.Además, los supermercados abrieron con normalidad, algo que no se preveía que iba a ser de esta manera. Vale recordar que los supermercados también son un "termómetro" con la gente, a la hora de ver los movimiento y el desplazamiento de los rafaelinos por el centro de la ciudad.