El Gobierno solicitó la renuncia a los que "no comparten el proyecto"

El vicegobernador de la Provincia, Carlos Fascendini, con el respaldo del ministro de Gobierno Pablo Farías opinó que "quienes no comulguen con el proyecto del FPCyS no deberían estar en este barco, y tampoco deberían esperar que se lo pidan". La afirmación, sutil, es una obvia referencia a los ministros de Obras Públicas Julio Schneider y Ciencia y Tecnología Eduardo Matozo, quienes pertenecen al denominado Grupo Universidad, ahora Cambiemos.A su lado, el titular de la cartera política del gobierno asintió tácitamente señalando: "lo que el Vicegobernador dice es que quien ya no se siente parte del FPCyS y se siente mas parte de otra fuerza, debiera tomar la decisión de retirarse, y si no es así, nosotros tendremos que tomar las decisiones en el marco de una discusión interna del frente político".Ambas declaraciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa brindada por el contador Fascendini y el doctor Farías en la sala de reuniones del Senado para analizar los resultados de las recientes elecciones en las categorías municipales y comunales. En este sentido, el Vicegobernador hizo notar que "el FPCyS aumentó el número de concejales y comunas en toda la Provincia".Fascendini se refirió también al anuncio realizado por el gobernador Lifschitz la noche misma de las elecciones donde planteó refundar el FPCyS (inclusive con otro nombre) para incorporar actores independientes y de organizaciones sociales (y hasta peronistas). "Esta actitud aperturista es bienvenida en tanto y en cuanto los que deseen ingresar estén de acuerdo con los valores y proyectos del FPCyS, y que el ingreso de algunos no provoque la ida de otros", alertó.En cuanto a la posibilidad de sumar peronistas al virtualmente nuevo frente, el Vicegobernador dudo: "no sé si el PJ está en condiciones de entrar al FPCyS" caviló, para agregar que el sector radical NEO "no se moverá" del Frente.Farías anunció por su parte que el Gobernador sigue teniendo en agenda la reforma de la Constitución provincial, proyecto que "relanzará prontamente", adelantó.MICHLIG TAMBIENOtro de los dirigentes que se expresó al respecto es el senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien tampoco descartó un acercamiento entre el Frente Progresista y sectores del PJ santafesino. "Tenemos que buscar los consensos necesarios para solucionar los problemas, hoy ya no los puede resolver un solo partido político", sostuvo en declaraciones a LT10."En lo personal no me cierro a nada, al contrario, creo que tenemos que buscar frentes más plurales. No solamente en dirigentes que militan en partidos políticos sino también aquellos que están en organizaciones sociales", sostuvo Michlig respecto a la estrategia que debe seguir el FPCyS para refrescarse y después de la dura derrota en la elección de diputados nacionales -la lista liderada por Luis Contigiani sólo se impuso en el departamento San Cristóbal-.