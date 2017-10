Macri recibe el lunes a los gobernadores

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Mauricio Macri reunirá el próximo lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a gobernadores, sindicalistas, miembros de la Corte Suprema y empresarios para anunciar los "lineamientos generales de las reformas" que planea impulsar en su segunda mitad de mandato.Durante un almuerzo en Casa Rosada con los principales dirigentes del oficialismo, el mandatario -quien más temprano encabezó una reunión de gabinete- informó acerca de la iniciativa que contará con la participación de "150 personas" y que apuntará a poner sobre la mesa los temas que pretende reformar el oficialismo, aunque luego se tratarán de manera "sectorial"."Estuvimos charlando sobre un paquete de reformas de propuestas de profundización de políticas que se van a presentar a representantes de distintos sectores, como de los trabajadores, empresarios, gobernadores, parlamentarios y universidades, el lunes en el CCK, en donde el Presidente y los ministros van a exponer los lineamientos generales de estas reformas que se van a ir trabajando sectorialmente", contó el presidente del PRO y senador nacional electo, Humberto Schiavoni.En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, el intendente de Santa Fe y titular de la UCR, José Corral, remarcó que el objetivo de las reformas es "avanzar en la reducción de la pobreza, generar empleo, sostener el crecimiento de la economía, hacer una Argentina sustentable en el tiempo y lograr ciertos consensos básicos en esta dirección", aunque aclaró que en el almuerzo "no se entraron en detalles puntuales" y manifestó que la reforma política "no estará en esta presentación del Presidente".De esta manera, Macri comenzará a darle ruedo a la "etapa de reformismo permanente" que anticipó el pasado lunes tras el contundente triunfo electoral de Cambiemos en las legislativas: "Entramos en una etapa de reformismo permanente: la Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas", señaló.En ese marco de diálogo para avanzar en reformas, el jueves 9 de noviembre se llevará a cabo el encuentro con los gobernadores de los 24 distritos "para tratar temas fiscales e impositivos", indicó Corral. A primera hora de la mañana, el jefe de Estado había encabezado una reunión de Gabinete para subrayarles a sus ministros que tienen que "estar a la altura de las expectativas" generadas en la población a partir de los recientes comicios.