Cordera cerca del juicio oral

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del músico Gustavo Cordera y quedó al borde del juicio oral y público por incitación a la violencia a raíz de sus dichos sobre que hay mujeres que necesitan ser violadas. El Tribunal ratificó la acusación a la par que el embargo de 500 mil pesos que en primera instancia le fijó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso", dijo Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado. (NA)