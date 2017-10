Mársico pide solución para loteos en conflicto

El concejal demoprogresista Lisandro Mársico envió una carta en donde le pide al Estado "ordenar la convivencia social", en relación a los loteos “ Giménez” y “Aragno”.Recordemos que el concejal había presentado un proyecto sobre una serie de gestiones a realizar en estos sectores de la ciudad, donde una zona que se ha decidido expropiar dado que no se encuentra habilitado el sector, por ser inundable. Pero, pese a esto, hay familias viviendo desde hace ya varios años.Recordemos que este proyecto ya le valió un round con el actual presidente del Concejo, Silvio Bonafede, que en su momento había dicho que "seguimos promoviendo el asentamiento irregular de las personas. Y yo me pregunto qué pasa con las personas que van por derecha, que compran sus lotes, que hacen sus trámites correspondientes…?".En esta ocasión, Mársico destaca que "dado que los diversos problemas que esta anomalía presenta no desaparecen por generación espontánea, el Departamento Ejecutivo Municipal, es el ente responsable de encontrar la vía de adecuación en ambos sectores de la ciudad. Lo que no se resuelve empeora. Regularizar, expropiar, asesorar y encontrar los métodos pertinentes para que las familias que en ambos sectores viven, puedan avanzar en la legalidad y el orden urbano, es el objetivo a lograr", dijo el edil.En tanto, consideró que "hoy todo está mal en ambos loteos; no se buscan soluciones y el Estado local se atrinchera en leyes y reglamentaciones que no fueron respetadas por los vendedores de estos terrenos. Familias completas no viven como se debe, respetando la ley y beneficiándose de los servicios públicos que a la mayoría de los rafaelinos se nos brindan", dijo al respecto.Por último destacó que "buscar una solución es el objetivo pretendido en ambos casos. De nada sirve un Estado que lejos de la solución, se suma al problema", concluyó.Hoy a las 8:30 horas, se llevará a cabo un nuevo encuentro entre los ediles ya que Lisandro Mársico, objetó la cuenta de inversión. Recordemos que el concejal presentó un proyecto de declaración, mediante el cual procedió a observar la Cuenta de Inversión – Ejercicio 2016, bajo los lineamientos de lo prescripto en el art. 34º de la Ordenanza de Contabilidad. "El próximo lunes pediré al Presidente del Concejo que abra la comisión para poder darle despacho", había expresado Mársico al respecto.