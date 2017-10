Conferencia sobre Xul Solar y el arte combinatoria

Continuando con la programación "Mundos" de La Agenda del Viejo Mercado, el próximo viernes 27 de octubre a las 20, se llevará a cabo la conferencia "Xul Solar y el arte combinatoria. La belleza de la totalidad" a cargo de la arquitecta e investigadora María Cecilia G. de Bendinger.Presentará el libro homónimo de su autoría, editado en formato de e-book, donde propone el estudio de la panlengua, panajedrez y grafías plastiútiles del artista plástico.Será en la sala Emae, planta alta del Complejo Cultural ubicado en Sarmiento 544, con entrada libre y gratuita. Esta actividad está organizada conjuntamente con la Asociación Amigos del MMAUP y Sebastián Operto Gestión en Arte y Cultura.Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, Xul Solar, despertó a la significación de las analogías y correspondencias energéticas en su obra total o panbeldokie, un arte universal y general que lo iluminó a partir de los ejercicios perceptivos del I Ching y le dio contenido racional en la creación del panajedrez y las grafías plastiútiles-pensiformas.Las creaciones de Xul Solar, lenguajes y juegos como los títulos de San Signos, Neocriollo, Pantarot, Panlengua, Panajedrez y Grafías Plastiútiles-Pensiformas, son ejercicios inventados y desarrollados desde el pensamiento abstracto. Estos le permitieron al artista penetrar un nuevo tipo de conciencia no ordinaria a través de la que trajo ecos de la reflexión sobre la conciencia de comprensión universal. Es así como el imaginativo Xul Solar diseñó sus obras en sistemas donde todos los medios que los componen están en red. La técnica que no nace de un modelo de la realidad copiada, sino de uno experimental concéntrico, es un precedente de la network o red de internet.Las formas de pensamiento son, en cierto sentido, un fenómeno de representación subjetiva y están inspiradas en el I Ching. Xul Solar las combinó y convirtió hasta llegar a crear un lenguaje, la panlengua. La panlengua consiste y se articula en una serie de letras, consonantes y vocales, cada una de las cuales corresponde a un concepto. Los conceptos representan las ideas más fundamentales del artista, es decir que la obra se convierte en una suerte de alfabeto xulareano.Por analogías y correspondencias, pertenece a una corriente filosófica medieval y concretamente es propio de la estética del ars combinatoria y de la teoría de las correspondencias regida por el concepto de la unidad básica de la multiplicidad de los fenómenos. La doctrina tiene la voluntad de ser la base de todo conocimiento universal. Y según ella, todos los fenómenos cósmicos son limitados y seriales, aparecen en planos particulares donde constituyen gamas, pero esta situación no es caótica ni indiferente, sino que existen conexiones entre los elementos de una y otra gama, fundadas en nexos internos de esencia y sentido.Con este pensamiento mágico y racional a la vez, el mallorquín Ramón Llull pensó el Ars combinatoria; Delminio, discípulo de Picco de la Mirandola, el Theatro; Giordano Bruno, el Arte de la Memoria; Saint Yves d´Alveydre diseñó el Arqueómetro; Rudolf Steiner, la euritmia o arte del movimiento.Diferentes artistas de la vanguardia como Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Rudolf Steiner, Paul Klee, Vassilly Kandinsky, Xul Solar... y poetas o escritores como Juan Eduardo Cirlot, Italo Calvino o Julio Cortázar se inspiraron en este pensamiento puro e interdisciplinar, encontrando en sus creaciones la armonía de los mundos diversos.María Cecilia G. de Bendinger es arquitecta con un Master en Arte Latinoamericano. Trabajó en el staff curatorial del Museo Xul Solar como investigadora y curadora de la obra del artista argentino. Este es el cuarto libro sobre la obra de Xul Solar. Los anteriores son: Motivos y razones, J.L.Borges, L.Marechal y Xul Solar; Xul Solar, grafías plastiútiles pensiformas; Xul Solar, relatos de los mundos superiores.Ha dictado conferencias en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona; y ha sido curadora y organizadora de la exposición de Rudolf Steiner en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se expuso la relación de Xul Solar, Jorge Luis Borges con Rudolf Steiner.