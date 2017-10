Jueces rechazan pedidos para evitar ir a la cárcel

Dos jueces federales rechazaron ayer planteos del exministro de Planificación Federal Julio De Vido para evitar quedar detenido en caso que la Cámara de Diputados le quite sus fueros como diputado nacional.El primero en hacerlo fue el juez federal Luis Rodríguez, quien rechazó la eximición de prisión presentada por el diputado en la causa en la que se investiga el presunto manejo irregular de fondos destinados a la mina de Río Turbio.En esa causa, y por orden de la Cámara Federal, el juez Rodríguez había solicitado la detención y el desafuero de De Vido, al que luego se le sumó el de su colega Claudio Bonadio, quien finalmente también rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el exministro en la causa por el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.Tanto Rodríguez como Bonadio habían dictado el procesamiento por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos con prisión preventiva, por lo que de quedarse sin fueros ya está definida su inmediata detención.Ante los pedidos de eximición de prisión, el fiscal Carlos Stornelli, quien interviene en las dos causas, había pedido que fueran rechazados: recordó el "cúmulo considerable de procesos penales" sobre De Vido, puesto que además de la causa por la presunta malversación de fondos públicos a través de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y en la compra de Gas Licuado Natural, también es enjuiciado por la tragedia ferroviaria de Once y por fraude en la obra pública, entre otras.A la defensa de De Vido aún le queda la posibilidad de apelar a la Cámara Federal y aún están pendiente otros planteos ante la Casación, pero eso no suspende la detención ya ordenada, que se hará efectiva una vez que se le quiten los fueros al exministro en la Cámara de Diputados de la Nación.