Comenzó juicio a Freiler

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El suspendido camarista Eduardo Freiler comenzó ayer a ser enjuiciado en el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones y, en ese marco, denunció que hay una "construcción llena de falsedades" para destituirlo."Esta construcción llena de falsedades, que luego rebotan en la prensa, han llevado a las palabras del sector acusatorio, que se esfuerza en darle valor a la duda porque saben que no pueden sostener lo que dicen", remarcó Freiler en su declaración. El magistrado ironizó sobre "la vehemencia militante" de sus denunciantes y les advirtió que no "tienen derecho a mentir"."Lo que está en juego acá no es sólo mi cargo, lo que está en juego es la posibilidad de que una mayoría circunstancial pueda poner al juez que quiera y someter al que desee a un juicio político", agregó.Luego de escuchar la exposición de ambas partes, el Jurado decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se realizarán los alegatos.Freiler está acusado, entre otras cosas, de omitir parte de su patrimonio en su declaración jurada, de realizar gastos que "no se corresponden con sus ingresos" y de alegar "razones falsas" para tomarse licencias con goce de sueldo.