Libertad local, Unión visitante

Este miércoles, los elencos sunchalenses, que no están pasando por un buen momento, volverán a presentarse por el Federal A. Por la 8ª fecha de la Zona 3, Libertad, que viene de caer en su visita al Depro, recibirá desde las 16:30 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. El elenco de Carlos Trullet sólo ganó en la primera fecha, en el clásico ante Unión, y necesita volver a sumar de a 3 para salir de la parte baja de la tabla. En tanto, Unión, que no conoce la victoria y suma 4 empates, viene de igualar como local ante Las Parejas e irá en la búsqueda de su primer triunfo cuando visite desde las 15:30 a Defensores de Pronunciamiento, el único invicto de la Zona 3. El elenco de Hernán Orcellet acumula dos triunfos y cinco empates, lo que les permite estar en la quinta ubicación con 11 unidades y a un punto de entrar en puestos de clasificación. En tanto, los de Tosetto tratarán de cortarle el invicto para empezar a salir de los últimos lugares de la tabla.

Los demás partidos que se jugarán hoy son los siguientes: a las 20:30, Defensores de Belgrano vs Sportivo Belgrano, Sportivo Las Parejas vs Douglas Haig y Central Córdoba vs Atlético Paraná.

Posiciones Zona 3: Defensores VR 14 puntos; Central Córdoba y Douglas Haig 13 puntos; Sp. Belgrano 12; Depro 11; Las Parejas 9; Gimnasia CDU 8; Libertad 5; Unión 4; Atl. Paraná 3.