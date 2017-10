Maduro se fortalece

CARACAS, 25 (AFP-NA). - La oposición venezolana sufrió este martes un cisma tras el retiro de uno de sus mayores líderes, una crisis que afianza al gobierno de Nicolás Maduro de cara a las próximas elecciones municipales y las presidenciales de 2018.El excandidato presidencial Henrique Capriles anunció su salida de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en protesta por la decisión de cuatro gobernadores opositores electos de subordinarse a la Asamblea Constituyente oficialista.Capriles condicionó su retorno al retiro de Henry Ramos Allup, veterano líder de Acción Democrática (AD), al que pertenecen los cuatro gobernadores. "Cuando se está enfermo hay que operar y sacar el tumor. En la Unidad hay que hacer lo propio", aseguró Capriles, quien consideró que la MUD debe "refundarse".Tras los comicios del 15 de octubre, cuando el oficialismo ganó 18 de 23 gobernaciones, la MUD desnudó sus fracturas, y el lunes cuatro de sus cinco gobernadores electos juraron ante la Constituyente, pese a que la coalición había reiterado que no cedería al "chantaje" del gobierno.Pero Capriles, de Primero Justicia (PJ) -donde milita el único gobernador opositor que no se subordinó a la Constituyente-, acusó a Ramos Allup de "lavarse las manos" pues en AD "no se mueve una hoja" sin su aval.Aunque 80% de venezolanos rechaza su gestión por la grave crisis económica, Maduro se muestra triunfalista y pidió a su partido prepararse para ganar los próximos comicios de alcaldes - aún sin fecha- y las presidenciales de 2018."El gobierno sigue su plan de apropiarse del poder indefinidamente, lo que implica destruir a su principal enemigo político. La MUD puede estar implosionando", declaró a AFP el politólogo Luis Salamanca.El otro partido mayoritario de la MUD, Voluntad Popular, del líder Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, afirmó que la coalición "perdió su utilidad para Venezuela".