Superliga: lo que se viene

El rafaelino Silvio Trucco será el árbitro del partido entre el líder Boca y Belgrano de Córdoba, donde debutará como entrenador Pablo Lavallén, el próximo domingo en el estadio "La Bombonera", por la séptima fecha de la Superliga, a partir de las 18:05.No será un fin de semana más para la familia Trucco, ya que Gisela, hermana de Silvio, estará como asistente de Fernando Rapallini, en el juego que disputarán Defensa y Olimpo, siendo así la primera árbitro asistente designada en la Superliga (ver página 29).En tanto, Hernán Mastrángelo estará a cargo de la visita del escolta River a Talleres de Córdoba, el sábado a partir de las 20:20 en el estadio "Mario Alberto Kempes".Estos son los días, horarios, árbitros y canales televisivos para la séptima fecha de la Superliga:19:05 (TNT Sports) Banfield vs Colón (Darío Herrera).21:05 (Fox Sports) Argentinos vs Arsenal (Ariel Penel).14:00 (TNT Sports) Huracán vs Lanús (Jorge Baliño).14:00 (Fox Sports) Unión vs Godoy Cruz (Pablo Echavarría).16:10 (TNT Sports) San Martín (SJ) vs Estudiantes (Nicolás Lamolina).18:20 (TNT Sports) Atlético Tucumán vs Racing (Fernando Echenique).20:20 (Fox Sports) Talleres vs River (Hernán Mastrángelo).11:05 (Fox Sports) Newell s vs Chacarita (Diego Abal).14:05 (TNT Sports) Gimnasia vs Vélez (Andrés Merlos).16:05 (Fox Sports) Temperley vs San Lorenzo (Mauro Vigliano).18:05 (TNT Sports) Boca vs Belgrano (Silvio Trucco).20:05 (Fox Sports) Independiente vs Patronato (Juan Pablo Pompei).19:05 (Fox Sports) Defensa y Justicia vs Olimpo (Fernando Rapallini).21:05 (TNT Sports) Tigre vs Rosario Central (Néstor Pitana).