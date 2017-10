River sacó ventaja

Cuando parecía que el cerrojo defensivo de Lanús iba a lograr su cometido, una oportunísima aparición del delantero Ignacio Scocco a diez minutos del final le dio la victoria a River anoche por 1 a 0, en la primera semifinal de la Copa Libertadores disputada en el estadio "Monumental". Si bien fue un deslucido partido, con pocas opciones de gol y en el que no hubo que utilizar el sistema VAR -que hacía su debut-, Scocco estuvo en el lugar indicado para capturar un rebote largo del arquero Esteban Andrada y poner la mínima diferencia, con la que River irá a la revancha del próximo martes. Lanús, que defendió todo el partido en su campo para tratar de irse con el arco en cero, se quedó con las manos vacías y sin poder demostrar el porqué llegó hasta las semifinales, ya que apenas inquietó a Germán Lux. Lo cierto es que River quedó a 90 minutos de poder meterse en una nueva definición por el máximo trofeo continental de clubes, que quiere ganar por cuarta ocasión. La otra semifinal la jugarán Barcelona de Ecuador y Gremio de Brasil, que inician este miércoles su serie en Guayaquil.En el segundo tiempo, Gallardo movió las piezas para buscar desequilibrio en el 1 versus 1 por las bandas, con los ingresos de De la Cruz y Auzqui. Pero con el correr de los minutos, las ideas y la claridad de River con la pelota en los pies fueron bajando y beneficiando el trabajo defensivo de Lanús. Y cuando restaban menos de diez minutos para el final, De la Cruz recuperó en tres cuartos de cancha, cedió a la izquierda para "Pity" Martínez que probó, Andrada dio rebote hacia el costado y Scocco definió al arco vacío. El "Monumental", hasta ese momento con una tensa calma por no poder sacar la diferencia, explotó para agradecer la entrega a un equipo que no se entregó. Esa fue quizás la principal virtud de River en la primera semifinal: siempre buscó, con pocas ideas, y tuvo el premio rumbo a la revancha.