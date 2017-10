En 1983 el MAV tuvo 4 concejales electos

Se puntualizaba en las crónicas de ayer que la elección de 4 concejales por parte de una sola fuerza política resultaba algo inédito en la ciudad, lo cual no es así según lo aclaró a este Diario uno de los protagonistas de las elecciones del 30 de octubre de 1983 en el regreso a la democracia. Sí en cambio no reconoce antecedentes el 60.71% de votos logrado el domingo por Cambiemos, ya que aquella vez el vecinalismo ganó con el 40,4%.

Respecto a la aclaración, aunque las circunstancias fueron distintas, el MAV (Movimiento Afirmación Vecinalista) es quien había logrado la elección de 4 de sus candidatos a concejales en la fecha apuntada, cuando resultó elegido intendente Rodolfo Muriel. Los ediles elegidos fueron Hugo Marzioni -quien nos recordó el dato-, Agustín Giuliani, Juan Carlos Grana y Carlos Rosso.

Las circunstancias fueron diferentes porque aquella vez el CM partía de cero, pues se venía de la dictadura y debían ser elegidos ocupantes para 8 bancas, contrariamente a esta vez que fue renovación de 5. Las proporciones entonces, muy distintas, pero no quita que aquella vez el MAV logró sean elegidos los 4 representantes mencionados.

Además, completando el recuerdo, los restantes elegidos habían sido los peronistas Julio Fernández y Eddy Manentti de Perren, el demoprogresista Luis Negro y el radical Andrés (Pachi) López.

En aquellos tiempos el cuerpo legislativo rafaelino deliberaba en instalaciones de calle San Martín al 500, donde tenía sus instalaciones.