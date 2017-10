"Un Concejo con poca oficina y mucho caminar por los barrios"

Son casi las dos de la mañana ya del día lunes y toma una escoba para barrer el Comité Radical de calle Bolívar. Hubo alboroto, mucho festejo y por ende hay trabajo por hacer. Lo acompaña su hermano Iván, que es "fana" de la política y no se ha perdido ningún detalle de estas históricas elecciones.

Llega a su casa, rendido, con un cansancio extremo. Pero feliz. Contesta un par de mensajes, sólo unos pocos, porque la vista ya no le da más. Lo deja sobre la mesa de luz y en menos de 5 horas ya está arriba de nuevo. Evidentemente no puede dormir, la adrenalina electoral y de la aplastante victoria del domingo no lo deja.

Habla con Oscar, con Susana (sus padres, súper orgullosos los dos) y sale a la calle. un round de entrevistas con medios se le viene encima. Lejos de alguna queja, lo quiere hacer: "le quiero agradecer a los vecinos que otra vez nos hayan votado" le dice a LA OPINION, con una sonrisa que ya lleva 24 horas ininterrumpidas. Es Leo Viotti, el más votado y el gran ganador.

"Muchos nos preguntan lo que opinamos de esto, y nosotros somos muy sinceros porque sabemos que el sello Cambiemos suma mucho, es contundente, pero también tiene que ver con el esfuerzo importante que hicimos con todo el equipo que hemos logrado penetrar ciertos lugar donde antes no teníamos presencia, tanto desde del partido Radical como del Frente. Y a nivel nacional se apoyaba mucho a Macri, pero la intendencia local la había ganado el PJ, donde no había un apoyo proporcional. Pero esta vez sí lo logramos, con un laburo en todo el territorio, en lugares donde no teníamos apoyo de los vecinos, y lo hemos logrado revertir", dice Viotti sobre las repercusiones que fue recibiendo en estas primeras horas.

El teléfono no para de sonar. De radios de Rosario, de Santa Fe... de otros sectores aledaños de Rafaela. El domingo por la noche incluso recibió una comunicación del presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral, quien en ese momento se encontraba en Buenos Aires celebrando muy cerca de Macri. No ha recibido las felicitaciones de manera personal del intendente Luis Castellano, cosa que le hubiese gustado. Pero sí muchos mensajes, donde están incluidos todos sus competidores. "Nos cayó la ficha después de la interna donde todo venía muy bien y en donde supimos que íbamos a liderar Cambiemos, con todo lo que representaba encabezar la lista del Gobierno nacional en una ciudad que desde hace un tiempo a esta parte viene apoyando el gobierno de Macri. Obviamente que uno está feliz, necesitamos descansar unos días, pero ya estamos pensando en el trabajo que vamos a hacer en el Concejo, donde pensamos que tiene que ser poca oficina y mucho caminar, que fue lo que hicimos en la campaña, donde hicimos la diferencia. Si logramos mantener eso vamos a realizar una excelente gestión", dice el nuevo concejal de la ciudad.

Recordemos que Cambiemos logró una más que clara y contundente victoria este domingo, que le permitió conseguir 4 de los 5 escaños en juego, al alcanzar el 60.71% de los votos (33.824 sufragios con el 98.69% de las 229 mesas escrutadas). Y que por eso Leonardo Viotti, junto con Raúl "Lalo" Bonino, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual jurarán como ediles el 10 de diciembre. "Siempre digo que esto se construye todos los días. En nosotros han puesto mucha esperanza, estamos hablando de 34 mil rafaelinos... es muchísimo, cuanto más te votan más responsabilidad tenés. Vamos a ser una oposición muy fuerte, pero constructiva, peleando codo a codo con el Intendente, junto a él, no en contra de él. Y los que trabajen con él van a tener que abrir la cabeza, empezar a escuchar más, no ser tan cerrados, no ser soberbios y entender que se vienen épocas de una construcción política diferente y en donde va a haber otra política", explica ante este Medio en una entrevista pasadas las 13 hs. cuando aún no había almorzado.

El oficialismo local no pudo ratificar la cantidad de votos que había conseguido en las Primarias de agosto, donde en aquel momento habían logrado 14.707 entre las cuatro facciones que se habían presentado en las internas. En este último sufragio, casi llegó a los 11.000 (10.975 para ser exactos), perdiendo casi el 25% de los votos en 70 días. Comparados con aquella elección, casi faltan la misma cantidad de votos que había logrado Leonardo "Tati" Parra, quien nuevamente quedó en las puertas de ser concejal.



LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO

Este es sin lugar a dudas "el" tema que se debatirá en el Concejo. Los ganadores empiezan a instalarlo lentamente, más allá de que por lo bajo quieren ser cautos. Los cánticos, algunas chicanas, algún comentario... todo suma. Pero Viotti no le esquiva a la pregunta y lo confirma: "siempre que hablamos decimos que hay que ir por la presidencia del Concejo. Ya veremos cuál es la persona indicada para ese lugar, donde será secundario más allá de los nombres, creemos que es importante empezar a hacernos cargo de lo que los vecinos nos encomendaron. Con una oposición que esté al frente, que ocupe el lugar ahora con 6 concejales de nuestro partido más Lisandro Mársico que tiene muy buena relación con nosotros, creo que vamos a poder utilizar esos espacios para empezar a marcar estos cambios que queremos dar y que tiene que ver con que el Departamento Ejecutivo ponga el ojo en aquellas cuestiones que son las que los vecinos nos piden", destacó el joven rafaelino.

A modo de cierre, y haciendo alusión a lo vivido con Lalo Bonino, su compañero de fórmula junto con Alejandra Sagardoy y Marta Pascual, dijo que "el mismo día que ganamos las elecciones primarias Lalo Bonino y su gente fueron al Comité a saludar, después de haber tenido unas internas muy ordenadas, sin violencia, sabiendo que el 13 de Agosto íbamos a estar juntos. Empezamos a trabajar en conjunto, con todos los equipos de fondo, y no hubo nada que hagamos por separado en ese momento. Y siempre digo que a veces uno más uno no es dos, sino que pueden ser tres. Y fue muy lindo lo que vivimos, aparecieron 12 mil votos más, con un trabajo conjunto muy potenciador", concluyó.