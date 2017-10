Macri ratificó su agenda de reformas

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que el país debe entrar en una "etapa de reformismo permanente" y ratificó que esa agenda implica acuerdos "por sector" para reducir el costo laboral, una reforma impositiva que rebaje impuestos, un recorte del gasto público para atacar el déficit fiscal, la implementación del voto electrónico y una modificación en el sistema previsional antes de 2019 que tome en cuenta la mayor "longevidad" de la población."Entramos en una etapa de reformismo permanente: la Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas", advirtió el presidente Mauricio Macri, quien se pronunció a favor de lograr "un país justo, un país moderno que se inserte en el mundo".Al dar precisiones sobre su agenda de reformas, tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, el jefe de Estado indicó que las modificaciones se harán a "la mayor velocidad que podamos, con todo el gradualismo que podamos".Durante una conferencia de prensa que ofreció en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado ratificó que el Gobierno apuntará a una reforma laboral "sector por sector" y puso como ejemplos a los sectores petrolero, automotriz y de la construcción.Macri explicó que también apuntará a una reducción del gasto público y que volverá a impulsar el proyecto de voto electrónico, al tiempo que insistió en que antes de 2019 el Congreso deberá aprobar una reforma previsional que tenga en cuenta la "longevidad" de la población.En su mensaje, insistió en que se debe "reducir el gasto público" porque "la Argentina no puede seguir endeudándose a esta velocidad eternamente".Señaló, en este sentido, que se debe seguir "encuadrando el gasto público a niveles razonables" porque "los argentinos más impuestos no pueden pagar" y evaluó que "la política tiene que mostrar su responsabilidad".Por otra parte, calificó de "arcaico y espantoso" el actual sistema electoral y ratificó que el oficialismo volverá a insistir con el proyecto de voto electrónico, luego de que el año pasado fracasara en el Senado por el rechazo de los gobernadores del peronismo.Al mismo tiempo, confirmó que la Ley de Reparación Histórica obliga al Congreso a impulsar una reforma previsional antes de 2019, la que, según consideró, debe tomar en cuenta "la evolución de la medicina" y la "longevidad".Para avanzar con las reformas, el presidente confirmó que "convocará lo antes posible" a los mandatarios provinciales porque son "jugadores importantísimos" y precisó: "Hemos hablado con ellos, esperemos que se sumen de todos los partidos"."Ayer dije que en esta elección ganó el diálogo, un diálogo que tiene que crecer en todos los sectores y todas las regiones, que ansiamos que sea en ámbitos que han sido siempre cerrados.Hay que generar las herramientas que le den la convicción a cada argentino de que le va a ir bien. Venimos de años en donde el vivo, el que mintió, sacó ventajas", subrayó.Por la tarde, en un breve encuentro con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Macri estimó que la reunión con gobernadores para ir analizando esta reformas se realizaría la semana próxima: "No creo que lleguemos este viernes", consideró.En ese encuentro con los mandatarios provinciales también se analizaría la reforma tributaria: "Es parte de lo que tenemos que presentar, nos compartimos en el Congreso a hacerlo, ojalá lo podamos poner en la agenda", dijo el jefe de Estado.