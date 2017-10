Lo que dejó una elección como nunca antes hubo

En la edición de ayer de LA OPINION se incluyeron informaciones más que abundantes sobre los comicios del domingo en la ciudad, sea en números, estadísticas, declaraciones y comentarios propios de la Redacción. Sin embargo, el hecho en sí y la espectacularidad del resultado, dejó mucho tema para continuar repasando situaciones derivadas de lo sucedido, inesperado para algunos, no tanto para otros, pero finalmente dejando ganadores y perdedores, como es inevitable ocurre cuando los votos establecen posiciones. Y también fuertes especulaciones que ahora surgen a granel, tanto en la búsqueda de responsables de los que festejaron, como aquellos que quedaron cabizbajos, por recurrir a una definición suave, ya que en algunos casos más que eso tuvieron el efecto de verdaderos garrotazos.

Algo que quedó en evidencia muy clara es que nadie puede contar votos seguros, que deambulan según las preferencias y las circunstancias, y además, que en Rafaela hay una gran cantidad de votos calificados de independientes que son aquellos que pueden ir y venir sin demasiadas previsiones. Algunos establecen esa cantidad en 10.000 aunque probablemente sea aún más elevada. Por eso fracasan las encuestas.

¿Qué cambio tanto de agosto a octubre para tal movilidad de sufragios? Cambiemos creció más de 12.000 votos, el justicialismo redujo 4.000 su volumen, el Frente Progresista perdió 1.000 sufragios en cuanto al repaso de los tres que aspiraban a bancas. Del resto, fue muy visible el crecimiento de la izquierda representada por Nicolás Ferreyra mejorando 1.200 votos, mientras que Soffietti y Tschieder quedaron más o menos igual.

Seguramente existen méritos propios, eso es indiscutible, tanto como lo es la oleada "amarilla" que hubo en toda el país. El temor a un posible regreso del kirchnerismo hizo que prácticamente lo borraran del mapa, reduciéndolo al reducto del Conurbano bonaerense con epicentro en La Matanza. Hoy Cristina Kirchner se propuso como conductora de la oposición y por lo tanto para que el peronismo al que casi siempre ninguneó se aglutine a su alrededor. La realidad en cambio dice que los que miran como ordenar el futuro, se alejan espantados. Lo nacional es otra cuestión, pero es inevitable no desconectarla de los resultados. Tuvo mucho que ver.

Una reflexión risueña escuchada el lunes por la mañana: "decían que fue un error poner a Muriel en primer lugar por sus antecedentes kirchneristas, pero no creo con Brenda Vimo hubiese cambiado la cuestión. Es más, tal como venía la mano con el macrismo, ni con Brad Pitt de candidato se hubiese levantado esta situación". Más allá de estas cuestiones, lo cierto es que los 14.707 votos de las primarias cayeron esta vez a 10.975. Las boletas no tienen marca y nadie puede saberlo, pero sostienen desde este sector que los 7.897 votos de Muriel se repitieron pero en cambio de los 4.703 de Tati Parra llegaron pocos, mucho menos todavía los 876 del Pocho Bossana.

La política le juega malas pasadas a Parra, pues cuando fue por afuera del partido sacó lo suficiente para ser concejal si hubiese ido por dentro, ahora que lo hizo así apareció este fenómeno del macrismo con una avalancha de sufragios que dejó a todo el mundo groggy.

Las gestiones, al parecer contaron bastante poco, tanto a nivel municipal como provincial. El primero de los casos ya quedó visto con el retaceo de votos, y en el segundo, Natalia Enrico no pudo renovar su banca, dejando al socialismo sin representantes, quedando en el bloque del Frente Progresista el solitario Lisandro Mársico, quien es muy probable se aliste con Cambiemos. Esto sucede aun cuando el gobernador Lifschitz para Rafaela fue el mejor de los tres que hubo en este ciclo de 10 años del socialismo gobernando la provincia. No fue tenido en cuenta, y además, esta misma sintonía de paliza que recibió el Frente Progresista se extendió por toda la geografía provincial, quedando pintada de amarillo.

La conformación de alianzas, acuerdos o como se los quiera llamar, tan frecuentes en la política de este tiempo, suelen posibilitar logros, aunque a veces no tienen igual efecto hacia el interior de los nucleamientos políticos propiamente dichos. Ya citamos lo del FPCyS, que ahora queda sin ediles de su núcleo y con la sola presencia de Mársico, un demócrata progresista de estirpe. El PRO devenido en Cambiemos, de los 4 concejales electos cuenta sólo con uno de procedencia genuina: Lalo Bonino. Del resto, Leo Viotti y Alejandra Sagardoy son radicales y Marta Pascual demócrata progresista.

Ahora viene el futuro, con un escenario totalmente modificado, tanto para el trabajo inmediato en la ciudad, donde Cambiemos en lugar de puntualizar lo que a su entender eran equivocaciones pasará a tener responsabilidades por la absoluta mayoría que tendrá en el Concejo, pero por sobre todo, que de ahora en más todo el mundo tendrá fijado su objetivo en octubre de 2019 cuando haya que elegir intendente. Nada nuevo, pues ya Cambiemos adelantó que allí estará el verdadero cambio.

Es cierto que cuando se elige intendente es una elección muy diferente a la de concejales, pero esta montaña de votos que logró el macrismo-radicalismo, aunque durante estos dos años el escenario puede modificarse sustancialmente, es para que el justicialismo que gobierna Rafaela desde diciembre de 1991, ponga las barbas en remojo.

ALGUNOS

NUMEROS

Además de las variantes que hubo en el caudal de votos de los 6 partidos que participaron de las elecciones de concejales, también los hubo en la cantidad de electores, pues en las PASO había votado el 74% de los habilitados en el padrón y ahora se llegó al 76,2%, sobre un total de 76.360 ciudadanos.

Los votos nulos bajaron drásticamente, pues de los 4.718 de agosto ahora se redujeron a 1.600, en tanto que de los 1.933 en blanco el domingo sólo hubo 795.