Rafaela Evalúa en los Congresos Internacionales

“El interés que despierta Rafaela Evalúa en ámbitos académicos y políticos, tanto nacionales como internacionales, nos enorgullece y confirma que estamos en el camino indicado en torno a transparencia y a Gobierno Abierto”, declaró la secretaria de Auditoría y Control de Gestión del municipio, Amalia Galantti.En el mes de septiembre, este proyecto que la Municipalidad de Rafaela puso en marcha este año, participó de un encuentro en Salta con los más prestigiosos académicos para compartir la experiencia de Rafaela Evalúa. El evento estuvo organizado por la Red Académica de Gobierno Abierto. “Fue muy enriquecedor porque pudimos recibir importantes aportes”.Además, la experiencia fue seleccionada entre más de 600 ponencias para el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017 que por primera vez se realizará en Argentina y donde participarán más de 21 países de todo el continente. La misma se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“Uno de los criterios de selección de las ponencias fue lo innovador de la propuesta en término de apertura, entendiendo que Gobierno Abierto no es solo poner a disposición la información sino darle la posibilidad a la sociedad de participar activamente a través de sus instituciones en la transparencia, control, evaluación y monitoreo de las políticas para influir en su diseño o rediseño”, agregó Galantti.También adelantó que “recientemente nos informaron que fuimos seleccionados para participar de la Conferencia Internacional de Evaluación que tendrá lugar en el mes de diciembre en México. Esta actividad es organizada y auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras instituciones internacionales vinculadas a la evaluación y universidades mexicanas”.Rafaela Evalúa es una experiencia innovadora “porque no existen otras iniciativas con este grado de avance hacia la institucionalización de un organismo de monitoreo y evaluación de políticas públicas donde intervengan las instituciones y el Estado, al menos en nuestro país. Si bien se está trabajando mucho y es un tema en permanente crecimiento el monitoreo y control, porque obedece a una necesidad de que el Estado sea más eficiente en su desempeño y que se cuente con evidencia científica que permita mejorar la toma de decisiones"."Lo cierto es que este avance se da más en los ámbitos académicos y organizaciones no gubernamentales. Pero a nivel público no hay muchas iniciativas que hayan alcanzado el grado de avance que tenemos nosotros”, añadió la funcionaria que dijo que "desde el municipio estamos desarrollando un proceso que tiene como objetivo institucionalizar la evaluación y el monitoreo en la gestión pública, lo cual garantiza la participación de los ciudadanos y una sostenibilidad de esta política en el tiempo”.“El Ejecutivo local siempre tuvo el compromiso de trabajar por la transparencia en la gestión, por eso tenemos desde el año 2012 una Ordenanza de acceso a la información pública que hace poco tiempo hemos adecuado a la terminología del nuevo Código Civil y Comercial, haciendo que el derecho de acceso a la información pública no tenga ningún tipo de restricción en el sentido de que sea gratuito y necesite especificar el motivo por el cual se solicita la información”, remarcó Amalia Galantti.Una de las herramientas con las que cuenta el Estado local para trabajar en la transparencia es el portal de Gobierno Abierto que desde el 2013 pone a disposición de la ciudadanía información sobre todos los ejes de la gestión municipal, las cuentas públicas, los presupuestos, las ejecuciones presupuestarias, las licitaciones, los sueldos del personal municipal y de los funcionarios públicos. También hay información referida a programas y procesos que se expone como infografía para que sea fácilmente comprensible para el ciudadano.“Hemos incorporado informes de auditoría y la información que se cuenta es de lo más variada. Las cuentas públicas están en formatos abiertos que puede descargar cualquier usuario para reutilizarlos, procesarlos y aplicar los filtros y análisis. Hoy, pensar en Gobierno Abierto implica también pensar en nuevos roles para los ciudadanos en su relación con el Estado. Estos actores pueden tener un triple rol: en el proceso de definición de las políticas públicas, en la coproducción de bienes y servicios, y en el monitoreo y evaluación de la gestión pública”, finalizó.