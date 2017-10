Le robaron celular a un menor: detenidos

En un rápido accionar, personal policial logró recuperar un celular que le fuera sustraído a un menor de edad en la vía pública. El ilícito ocurrió en la esquina de calle Vélez Sarsfield y Bulevar Roca, donde dos sujetos que circulaban en una motocicleta (Yamaha YBR) le sustrajeron el celular a un menor de 17 años dándose a la fuga luego de lograr su cometido.

La policía realizó una saturación por el lugar logrando identificar a uno de los autores del ilícito, tratándose de un menor de 15 años. Posteriormente al hacer paso por calle R.V Peñaloza al 600, los efectivos observan una motocicleta con características similares a las descriptas por la víctima. Se realizó una requisa en dicho domicilio, procediendo al secuestro de la moto y del celular denunciado como sustraído. Finalmente, se trasladó lo incautado a sede policial junto al restante malviviente de 18 años de edad. Luego de finalizar los requisitos legales se hizo entrega del celular a su legítimo propietario y se restituyó el menor a sus progenitores. Quedando el restante sujeto a disposición de la Justicia. Actuó personal policial de Comando Radioeléctrico.

DETIENEN A SUJETOS

Fueron detenidos dos individuos de 49 y 29 años por estar involucrados en un hecho ilícito. Efectivos policiales de Cuerpo Guardia de Infantería fueron comisionados por el servicio de emergencias 911 en calle Beltramino y Oroño de nuestra ciudad, donde al arribar al lugar, tomaron cuenta que los sujetos que allí se encontraban estaban llevando a la rastra una motocicleta marca Corven modelo Energy 110 c.c. sin dominio colocado desde la intersección de calle Mainardi y Podio. Al consultarles sobre la documentación de la unidad adujeron no tenerla. Luego de realizar tareas investigativas se constató que el motovehículo habría sido sustraído momentos antes desde calle Ayacucho al 900, en perjuicio de una joven de 22 años.

Se procedió al secuestro del mismo y a la detención de los individuos, siendo trasladados a sede policial de la Comisaría 13.

ROBARON UN

COLECTIVO

Aún no repuesta gran parte de la ciudadanía de San Francisco, provincia de Córdoba, ante la contabilización de un insólito suceso ocurrido en la tarde del domingo, se conoció que uno de los choferes de los colectivos municipales habría observado que uno de los vehículos abandonó el predio, al comando de un sujeto de unos 30 años de edad. El trabajador -según da cuenta el colega Radiocanal- habría interpretado que podría tratarse de un mecánico de Santa Fe, lugar de origen de la empresa que presta el servicio. Al respecto, se supo que el colectivo habría sido divisado en el Peaje de Franck, y que al comunicarse con la sede de la empresa en Santa Fe respecto del destino del coche 791, advirtieron que no habían enviado a buscar ninguna unidad por lo que comenzó la búsqueda.

Por otra parte, se supo que los coches tienen GPS pero en el caso que nos ocupa habría sido desactivado.