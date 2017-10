River y Lanús inician el camino hacia la final

River Plate recibirá hoy a Lanús en el estadio Monumental con el objetivo de conseguir un buen resultado en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores de América, en la que debutará el uso del VAR. El encuentro se disputará desde las 19:15, contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y será televisado por Fox Sports.River tendrá una baja obligada por el desgarro del paraguayo Jorge Moreira, quien también se perderá la revancha a disputarse el 31 de octubre. Su lugar será ocupado por el juvenil Gonzalo Montiel, de buen rendimiento frente a Atlanta por Copa Argentina, a pesar que su posición natural es la de marcador central. Con respecto a Lanús, el entrenador Jorge Almirón tiene todo más claro y en ese sentido dispuso que Rolando García Guerreño sea titular como primer marcador central y no el juvenil Herrera. En este encuentro, al igual que en la otra semifinal que protagonizarán Barcelona de Guayaquil y Gremio de Porto Alegre, debutará en la Libertadores el Video Assistant Referee (VAR). Estás son las probables formaciones:Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco o Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Carlos Auzqui e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.Según explicó el brasileño Wilson Seneme, presidente de la comisión arbitral de CONMEBOL, su implementación busca "darle fuerza mayor a un grupo de árbitros". "No queremos cambiar el fútbol, no es la intención. Puedo decir que los árbitros que van a entrar a la cancha y el equipo VAR están preparados para este desafío. Pensar que el VAR viene a ser el árbitro es un error. Es un asistente que hasta le puede salvar la carrera a un árbitro", dijo. En este contexto, Seneme advirtió que los futbolistas no pueden reclamar a los árbitros la utilización del VAR con el gesto del "televisor", porque serán ellos los que recibirán la amonestación.