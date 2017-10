El 96º aniversario del diario LA OPINION

En paralelo con la ciudad, LA OPINION cumple este 24 de octubre su 96° aniversario. Es que ambos tuvieron fijado su comienzo un 24 de octubre, de 1881 Rafaela, con sus 136 años, y en 1921 el Diario. Han sido entonces un tránsito común y compartido durante los 96 últimos años, más que suficiente para almacenar buenos, regulares y malos tiempos, que fueron jalonando ambas historias.Sobre la ciudad se habla en otros espacios de este suplemento especial, en tanto aquí lo hacemos con el Diario, algo más nuestro y cercano por afectos y diversas circunstancias personales, pero también extensivo a todos los rafaelinos y habitantes de la región, ya que se trata de un medio que vino acompañando desde siempre, con los abuelos de muchas familias de neta raigambre rafaelina, que fueron extendiéndose a lo largo del tiempo.Decíamos entonces que LA OPINION nació un 21 de octubre de 1921, siendo entonces semanario pues aparecía sólo los días sábado, para luego convertirse en semanario con salida los martes y viernes, con 8 páginas del tipo sábana. Así se llegó hasta 1933 -una docena de años desde su primer contacto con la ciudad- en que comenzó a tener circulación diaria, con excepción de los domingos. Como siempre, mantuvo su condición de vespertino, lo que se prolongó 70 años, hasta el 24 de octubre de 1991 en que se produjo un cambio importante al convertirse la publicación en matutino, acorde a las exigencias informativas que imponían los lectores, aspirando a estar cada vez más informados, no sólo con rapidez sino con contenidos más amplios y pormenorizados.Otra de las transformaciones importantes ocurrió en 1981 cuando se modificó el formato del diario, pasando del tamaño sábana -de gran amplitud- al tabloide que continúa en vigencia hasta la fecha, y además, incorporando la impresión con el sistema offset, permitiendo una mejor y más cómodo manejo del ejemplar, ya que también aquí el diario pasaba a ser un elemento de uso en diversos ámbitos además de la vivienda familiar.Otro de los mojones en la historia del Diario ocurrió en 1995, siempre con el 24 de octubre como fecha elegida, comenzó la aparición del color en la publicación, constituyendo entonces una novedad no sólo interesante sino muy bien recibida por los lectores, destacándose que todo el proceso fue llevado adelante por la creatividad y tarea del personal propio de la empresa.De tal modo, siempre en materia de innovaciones, el 18 de agosto de 1996 -esta vez nos anticipamos un poco al tradicional día de octubre- se comenzó a salir los días domingo, completándose de tal manera la semana íntegra, tal las exigencias informativas de aquella época y con mucha mayor razón en la actualidad.De la incorporación del color se cumplieron 22 años y de la aparición los domingos fueron 21 años.Volvamos a los comienzos y los que compartieron ideas, esfuerzos y proyectos para plasmar la realidad de LA OPINION. Quien encendió la llamita del entusiasmo contagioso por fundar la publicación que conoció la luz en 1921 fue don Fernando Dentesano, maestro y director de la Escuela Fiscal de Sunchales, pero también escribano público, concejal, diputado constituyente y senador provincial por el departamento Castellanos en representación de la Unión Cívica Radical. Lanzada la idea, fue recogida con gran entusiasmo por un grupo que aunó esfuerzos y aportó ideas, siendo uno de ellos Leopoldo López, director de la Escuela Alberdi de esta ciudad, maestro y regente de la Escuela Normal, quien una vez materializada la iniciativa del Diario fue designado como el primer director. Además constituyeron aquél grupo inicial Santos N. Buffelli, Rafael Actis y Francisco Pérez Torres.De tal modo se concretó la fundación del entonces semanario, tal como decimos siendo su primer director López, quedando a cargo de la sección deportes Actis, y colaborando en temas generales los maestros Basilio Donato y Carlos Mende Brun.De acuerdo con referencias de anteriores crónicas sobre estos pasos iniciales de la publicación, se mencionaba que "el nuevo periódico, opositor radical, venía a llenar el vacío dejado por "El Diario". Por aquellos días, la lucha cívica era fervorosa -a veces llegaba a la violencia-, no exceptuándose las publicaciones que, para tener circulación, debían responder a una determinada tendencia política".La razón social quedó conformada en 1924 como López, Buffelli y Cía. llegando a instalar los talleres propios para la elaboración e impresión de la publicación semanal.Dos años después se produjo el retiro de López, siendo incorporado a la sociedad Miguel J. Buffelli, y constituyéndose una nueva razón social que giró bajo el nombre Buffelli y Actis, asumiendo en consecuencia la dirección del diario Rafael R. Actis, cargo que ejerció durante 32 años en forma consecutiva.En 1974 se introdujo otra modificación en la firma al constituirse en Sociedad Comercial Colectiva con la participación de un grupo de antiguos empleados de la empresa, que de tal modo pasaron a formar parte de la empresa. Cinco años después, en 1952, la razón social pasó a ser Buffelli y Actis SRL.Llegamos así a 1957, cuando por jubilación se retiró Rafael Actis de la dirección, pasando a ser ocupada por Renaldo Actis, hasta 1980. La firma, a su vez otra vez experimentó una transformación en 1963 al convertirse en Sociedad Anónima, tal como se mantuvo hasta el presente, completando de tal manera un ciclo de 60 años.El primer día de enero de 1980 asumió como director Emilio J. Grande, quien continuó en el cargo hasta 1999, cuando fue sucedido por Miguel J. Buffelli, desempeñándose hasta 2015, y desde entonces hasta el presente Roberto J. Actis se encuentra a cargo de la dirección del diario.Se completó de tal modo un ciclo de 6 directores a lo largo de los 96 años que hoy cumple LA OPINION.La incorporación de nuestra página web fue otro de los adelantos de estos últimos años, adquiriendo la citada publicación on line una relevancia muy especial, pues permite la cobertura de numerosos hechos que a veces no pueden ser adelantados en la publicación papel, encontrándose allí los anticipos. Por otra parte, nos posibilita contar con lectores en toda la provincia y el país, que suelen ingresar a nuestra web, como así también desde el exterior, con rafaelinos residentes en otros países, o bien viajeros que mantienen contacto con su lugar de origen.Este modo de informar, acorde a las exigencias tecnológicas, encuentra una recepción muy importante.Los medios de comunicación en general, y en especial los gráficos, viven un tiempo de situaciones complicadas, consecuencia de la agudización de una crisis que se prolonga en el tiempo, donde concluyen gastos que se incrementan con muchísima facilidad y reiteración, mientras los ingresos van atados a una economía que fue sumida en recesión durante mucho tiempo y recién ahora parece estar mostrando algunas pálidas señales de recuperación.