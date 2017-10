La rafaelina que soñaba con ser famosa

(Especial para LA OPINION).- Rafaela, a principios de los años treinta, era una ciudad tirando a pueblo… o mejor dicho un pueblo al que habían impulsado a ser ciudad. A pesar de tener varias de sus calles luciendo un flamante empedrado, todavía había baldíos con alambrados en su radio céntrico, montes de paraísos en los barrios, algunas veredas de mosaicos, otras de ladrillos y muchas de tierra. Circulaban más carros y volantas que automóviles por sus calles y, en las de tierra, las polvaredas que levantaban esos mismos vehículos eran aplacadas con un carro regador tirado por dos caballos. Así y todo no era una ciudad atrasada ni desconectada del resto del país y del mundo.Gracias a las varias líneas ferroviarias que la cruzaban se mantenía unida a las principales ciudades argentinas -incluida la Capital Federal- y por esas vías llegaban diarios y revistas con las últimas noticias de lo que sucedía en las grandes urbes. También traían los rollos de las nuevas películas sonoras extranjeras y las primeras nacionales que, con ese moderno adelanto, se proyectaban en el Cine Teatro Colón. Incluso en esos mismos trenes, sabían llegar muchos de los artistas argentinos que las habían protagonizado para actuar y recibir en persona los aplausos de los espectadores rafaelinos.En ese ambiente se desenvolvían los veinticinco años recién cumplidos de Balbina Dorotea Pancini. Vivía en una calle de tierra del barrio Recreo, muy cerca de la Placita Honda y, a pesar de no ser nada feucha y de tener dos o tres admiradores, ninguno se había arrimado todavía al tejido del frente de su casa con las buenas intenciones de afilar con ella las herramientas del matrimonio. Quizás la culpable era la misma Balbina Dorotea; en lugar de ir a mirar y que la miren los galanes rafaelinos peinados con gomina, esos de traje, cuello duro y corbata que los domingos a la tarde se alineaban en los canteros del bulevar Santa Fe, ella vivía apasionada por aquellos otros que aparecían en las películas y de quienes sabía vida y obra gracias a “Radiolandia”, revista que compraba religiosamente y guardaba ordenadas por números en su dormitorio.Y para ser admirada por esos galanes a ella le hubiese gustado ser como esas artistas porteñas, vestir trajes de jersey de lana a media pantorrilla, usar blusas con moños, cuellos de zorro, zapatos combinados, el pelo ondulado cubierto por capelinas de crin transparente y perfume Chanel Nº 5. Por supuesto pensaba que con esa apariencia y caminando lánguidamente con un aire misterioso, bien chic, conseguiría un novio alto, de elegante traje con saco de solapas cruzadas, de fino bigotito y sonrisa gardeliana. Para eso necesitaba hacerse actriz, triunfar, ser famosa… pero el espejo del ropero le devolvía demasiado seguido su imagen vestida con el batón descolorido de todos los días, las chancletas agrandadas y el pelo que pedía una urgente croquiñol. Y para colmo cada vez más seguido era asaltada por una preocupante inquietud que ya le estaba causando algunas arruguitas; la de un inminente destino de solterona. Por eso le daba envidia ver lo que escribían de esas estrellas de cine en los diarios y revistas con grandes titulares sobre cualquier cosa que hicieran, tanto de sus éxitos como de sus vestidos o de sus noviazgos.Ella, cuando por las noches apagaba la luz de la pieza, imaginaba y hasta llegaba a ver deslumbrantes titulares de “Radiolandia” diciendo “Balbina Dorotea comienza su nueva película junto al galán Floren Delbene” o “El último romance de Balbina Dorotea esta vez con Arturo García Buhr”. Y así, imaginando y soñando, pasaban sus horas y sus días hasta que una tarde lluviosa y triste su vida tocó fondo; decidió poner fin a su anonimato y saltar a la fama de alguna manera. Y se puso a pensar cómo.Al día siguiente se vistió con su único trajecito dominguero negro con adornos blancos - de última moda - y se fue a la peluquería. Después, luciendo una flamante croquiñol caminó frente a la carnicería del barrio y le guiñó el ojo al Ronaldo Chirelli, que en lugar de traje cruzado usaba un eterno delantal sanguinolento, lucía un enorme bigote y fumaba toscanos. No era el más lindo de sus dos o tres admiradores pero sí el que más posibilidades tenía de ser su elegido por que era un treintañero soltero, dueño del citado negocio cárnico, de la única heladera eléctrica del barrio y de un Ford A modelo 29 doble faeton verde oscuro.Habiendo cumplido con esa parte de su raudo camino a la fama, según ella le faltaba ver su nombre en letras de molde.El más popular periódico de Rafaela era “LA OPINION”, entonces dirigido por don Rafael R. Actis. Era el único medio gráfico que conocía Balbina Dorotea en la ciudad porque lo compraba su abuela para enterarse de quienes morían antes que ella. Así fue que enfiló sus pasos hacia la calle Lavalle donde, frente mismo al “Restorán el Galetto d´oro”, estaba la redacción e imprenta del órgano periodístico. Justamente en la puerta se encontró con el director que salía y al que conocía de vista. Allí, en la vereda misma, le planteó sus pretensiones y el hombre tomó debida nota de ellas en una libretita. Cuando Balbina Dorotea quiso pagar el pedido con una gran sonrisa don Rafael le dijo que no hacía falta; ese servicio era gratis. Satisfecha por todo lo que había hecho para alcanzar el éxito estaba convencida de que pronto pasaría a ser, para empezar, la más famosa del barrio. Tenía la absoluta certeza que en cualquier momento un Ford A 29 verde se detendría frente a su casa para envidia de sus vecinas y que, para completar su pasaje al estrellato, su nombre aparecería en letras de molde nada menos que en “LA OPINION”, el periódico de Rafaela.Y así fue nomás la cosa; al día siguiente un Ford A verde se detuvo frente a su casa y ese mediodía ya comieron el asado y las achuras que recibió de regalo. Y por la tarde pudo al fin ver su nombre escrito en un medio gráfico. Allí, en mitad de la página tamaño sábana, una notita decía:ViajerosDe Rafaela a Susana la señorita Balbina Dorotea Pancini.