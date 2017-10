Algo pasó en la Pampa Gringa

Miclín Boretto detuvo los bueyes justo en la esquina del campo. Sacó de su bolsillo el ya mojado pañuelo gris y trató de secarse la frente. Llevaba seis horas arando, más bien renegando con una tierra que se resistía a la reja dado que las lluvias habían sido escasas y porque las matas de pasto duro y salvaje hacían saltar el arado del surco. Levantó la vista y miró a lo lejos justo allá donde tres árboles daban sombra a la casa en la que estaba su familia. Hacía muy poco que había agregado al rancho primitivo dos habitaciones de ladrillos de adobe con techo de cinc. Los ladrillos los había hecho él mismo, las chapas, los tirantes de pinotea y los clavos cabeza de plomo los fue a buscar a Esperanza. Ayudado por la Vittoria y sus hijas Elvira y Josefa, más el pequeño Yuanín que oficiaba de aguatero, había construido en barro, con mucha paciencia y no pocas blasfemias en piamontés, las paredes de cuarenta de ancho de esa primera parte de la casa soñada. Ahora tenía que sembrar con vistas a una buena cosecha y con ella poder pagar sus deudas, especialmente aquella, la que aún debía a don Guillermo Lehmann y que, de cancelarla, significaría al fin ser dueño de las dos concesiones de campo. Aguijoneado por ese pensamiento reanudó la tarea y una hora después, con el sol a plomo, estaba desatando los bueyes en el patio de la casa desde cuya pequeña ventana emanaba el delicioso tufillo de la sopa y el puchero listos para el almuerzo. Mientras sacaba el balde repleto de agua del pozo y lo apoyaba sobre el brocal para lavar su cabeza y sus brazos cubiertos de polvo, oyó ladrar al Patatín. Siguiendo la dirección de la mirada del perro vio la nube de tierra que levantaban tres jinetes al galope. Solo le bastó unos segundos para darse cuenta que no eran conocidos y que no venían de la Colonia Rafaela. Ya un poco más cerca notó las ropas raídas que vestían; sacos de viejo estilo europeo por arriba, chiripá mugriento y botas de potro por abajo… ¡eran tres gauchos matreros, los vagabundos de las pampas!Bastaron dos gritos de alerta para que todos se refugiaran en la casa y cerraran la gruesa puerta de tablas. El fusil Máuser en manos de Miclín asomó su boca amenazante por la mirilla practicada en ella mientras el Patatín, con los pelos del cogote erizados, gruñía agazapado debajo del horno de barro. Elvira, Josefa y el niño, acurrucados sobre la cama, miraban a su madre plantada en el vano sin puerta del dormitorio rezando fervorosamente un Padre Nuestro y blandiendo decidida el sable oxidado que había usado alguna vez su abuelo en las guerras europeas. En el patio, los cascos de los caballos detuvieron su andar y por unos segundos reinó el silencio.─ ¡Güenas, don gringo!...─ gritó el barbudo y sucio personaje sin desmontar. Desde la casa le respondió el silencio.─ Salga nomás don gringo… ¡somos amigos! ─ insistió el hombre.─ ¡Non salgo nada!... ¡no tengue amicos come osté ─ contestó al fin Miclin moviendo el caño del fusil como para que lo viesen los recién llegados.─ Pero poderíamos ser amigos, gringo… por ejemplo si nos da de comer eso que estamos oliendo ─ sugirió sonriendo el barbudo.─ Ostedes aca non dentran… ¡y avayansé o van a oler el olore a la pólvora, pórca vaca mpestá! ─ gritó enérgico Miclin entre los furiosos ladridos del Patatín y las risotadas de los matreros.─ Hablando de vaca…poderíamos comer churrasco entonces… de vaquita tierna de las suyas ─dijo entonces otro de los bandidos, un aindiado y crinudo jinete que, disimulando, iba adelantando su caballo en dirección a la puerta.─ Vaquitas non tengo… tomen el acua fresca del balde si quieren… ¡y avayansé! ─ respondió secamente Miclín ─ ¡Y non sigansé acercando a la porta que les parto la testa d´un tiro, pórca miseria! ─ advirtió tajante.─ ¿Escucharon cumpas?… un gringo pobre… ni vacas tiene ─ terció irónico el que se había mantenido hasta entonces más atrás sin hablar ─ Pero sí que está bien armao el disgraciao… ¿no será porque anda guardando entonces algunas chinitas jóvenes en el rancho?Otra vez el silencio respondió a la pregunta del matrero.─ ¡Ahijuna gran siete con el gringo!... parece que así es la cosa nomás ─ gritó el medio indio sacando un largo facón de la cintura─ Y güeno… si no hay de comer vamos a dentrarle derecho al dulce, ¿eh, cumpas?La puerta se abrió de golpe y el tiro resonó como un cañonazo en la silenciosa llanura; el sombrero aludo del bandido voló por los aires hasta las fauces del Patatín que lo destrozó en segundos. Los matreros sofrenaron sus caballos, sorprendidos por la puntería y más por la presencia de un pálido Miclín parado en el umbral, todavía apuntando el humeante Mauser, y de una Vittoria de ceño fruncido con el sable fuertemente empuñado… parecían dos estatuas de granito por la firmeza de sus figuras.─ ¡Me quedano siete tiro! ─aclaró Miclín ─ ¡per Cristo que ahora voy a apuntare una cuarta más abajo si cualcuno de ostedes da un tranco más avanti!Fueron segundos… decisiones encontradas cruzaron por las mentes de los bandidos hasta que, sin mediar palabras, voltearon sus caballos y se marcharon al trote rumbo al norte. A Miclín comenzaron a temblarles las manos y las piernas cuando bajó el fusil después de ver que desaparecían detrás del monte de espinillos.─ E bin Marietta, ya van tre vece que nos pasa esto… acá en la América la cosa sono así ─ dijo resignado mirando a su mujer ─ vaya, vaya nomás a preparare la mesa que ío me voy a lavare un poco... y vamo a mangiare el puchero ese antes que se enfríe del todo.Ya estaban sentados alrededor de la mesa comentando lo sucedido cuando nuevamente los ladridos del Patatín y el tropel de caballos provocó una nueva situación de alerta; Miclin tomó el fusil, Vittoria el sable y los hijos corrieron al dormitorio. Pero era el Comisario Valentín Kaiser con su gente los que llegaban.─ ¿Están todos bien don Boretto? ─ preguntó el imponente comisario ─ desde Rafaela oímos un tiro de Máuser en esta dirección… ¡pasó algo?─ E sí; algo pasó Comisario… fui yo el de lo tiro, erano otra vez tre bandidos que me quisieron dentrare a la casa… les tiré al aria y se fueron… qué se le va a hacer Comisario, algo así seguro lo vamo a vere en estas tierras más de una vez todavía… ma, peor es lo que me pasó a mí.─ ¡No me diga que lo hirieron! ─ dijo don Valentín amagando bajar del caballo.─ ¡Ma no!... estamo todos bien…─ contestó Miclin y, poniéndose más colorado todavía su tostado rostro, confesó ─ es que… ¡es el tercer susto en este año que me hace ensuciar con merda lo calzoncillo, porca miseria!