La pérdida de la memoria, y el desafío de corregir los errores

La realidad devuelve hoy una imagen dolorosa: el edificio en el que funcionaron los Grandes Almacenes Ripamonti es hoy un conjunto de paredes viejas a punto de desmoronarse. Con los vientos cada vez más intensos que se pasean por esta región, lo restos de aquella propiedad pueden caerse cualquier día de estos. Y así terminará una larga agonía de uno de los edificios históricos más emblemáticos de la historia de Rafaela, aquel que conectaba la colonia pujante con la ciudad moderna.En una de sus tantas entrevistas, el arquitecto Jaime Sorín dijo -cuando ocupaba la presidencia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos- que en la Argentina no existe una clara conciencia sobre la importancia de preservar los bienes históricos. "Deben existir incentivos para los propietarios de edificios de valor patrimonial. Esto no significa un inmovilismo museístico, ni un freno a la industria de la construcción, sino comprender que una gran cantidad de edificios todavía existentes forman parte de la identidad de la ciudad y contienen un potencial económico a explotar de manera diferente y no agresiva", sostuvo hace un par de años en una entrevista con Clarín. La reflexión mantiene una actualidad absoluta para el caso del edificio de los Ripamonti.Lo cierto es que el dueño de la propiedad se fijó un objetivo ambicioso: construir un hotel moderno sobre los cimientos de la historia de la ciudad. En el camino, fracasó en su objetivo pero a la vez empeoró la situación al destruir lo antiguo que estaba en pie.¿Qué hacer ahora? ¿Expropiar? ¿Qué se puede preservar, restaurar o reconstruir frente a un estado grave de abandono? ¿Quién financia un eventual rescate? A esta altura atribuir culpas ya no tiene demasiado sentido, es momento de poner manos a la obra si es que aún la ciudad desea recuperar su memoria.