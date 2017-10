El origen de "Perla del Oeste"

Corrían los primeros días de octubre de 1925 y se aproximaba el cumpleaños 43º de la ciudad (en aquel momento se tomaba como referencia 1882 del inicio de la colonia) y el 4º del diario LA OPINION, fundado en 1921. Entonces, se imponía asociarse a tales acontecimientos con un número extraordinario.Por este motivo, se debían sumar más horas del agitado trabajo al también habitual de elaboración del periódico, que en aquel entonces aparecía primero los sábados y luego dos veces por semana: martes y viernes, siendo vespertino e impreso en el tamaño sábana con 8 páginas (no el actual de tabloide).En una de esas tardes se produjo un interesante diálogo entre Rafael R. Actis (entonces jefe de la sección Deportes y regente de los talleres; luego fue director del diario durante 32 años) y Leopoldo J. López (primer director)."Bien señor López... procuraré ser lo más claro posible. Ante todo le diré que no me satisface plenamente este título de 'Perla del Norte' con el que usted quiere bautizar a Rafaela. Y le diré porqué..."Y agregó: "en primer lugar creo que geográficamente Rafaela está más al oeste que al norte, por eso sería más exacto denominarla 'Perla del Oeste'. Además, al aplicar el término 'norte' contribuiríamos, en cierta forma, a darle vida al colega que lleva ese título y que con tanta fobia nos combate. Si en cambio usamos el término 'oeste' rendiríamos homenaje a uno de los fundadores de LA OPINION, el ex senador Fernando Dentesano, quien en Sunchales intentó crear un periódico que debió llamarse 'El eco del oeste'".En aquellos años también aparecía "El Norte" que fuera fundado en 1923 por Horacio Fernández Méndez, luego pasó a ser conducido por David E. Mazzi, Antonio Terragni y José Antonio Muzzio. Funcionó en el local ubicado en bulevar Santa Fe 425 (donde ahora está Optica Lencioni), dejando de circular en octubre de 1946.Ante la insistencia de López (también fue maestro, ex director de la escuela Alberdi, ex regente de la escuela Normal y co-fundador de LA OPINION), mi nono Actis (el papá de mi mamá Yvete) sentenció: "sugiero cambie 'norte por 'oeste' para estar más en consonancia con la ubicación de Rafaela en el mapa de Santa Fe y para rendir un homenaje al gran amigo que tanto quiso a nuestro periódico y a nuestra ciudad, a la que benefició en todo lo que pudo, tanto desde el Concejo Deliberante (ahora es Municipal) como desde el Senado Provincial. Si el destino no lo hubiese arrebatado de este mundo, seguramente hubiera llegado a ocupar el sillón del Brigadier López, para orgullo de Sunchales y Rafaela".Así quedó plasmada la historia del nombre "Perla del Oeste" que todavía se sigue usando en nuestra ciudad, siendo referencia nacional e internacional. El autor había nacido el 18 de julio de 1899 en Rodallo (provincia de Torino, Región del Piemonte, Italia), vino de muy chico con sus padres, primero se radicaron en Sunchales y luego en Rafaela. Fue un personaje público de nuestra ciudad al dejar una huella en los ámbitos periodístico, deportivo y político, falleciendo el 28 de febrero de 1985. Una calle lleva su nombre en el barrio Pizzurno.LA OPINION, revista "75 años en el corazón de la ciudad" (1996).