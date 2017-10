Un Profesorado para promover la investigación histórica en la ciudad

Los estudiantes del Profesorado de Historia se han transformado en rescatistas de hechos de nuestro pasado, no siempre ligados a los protagonistas centrales sino, muchas veces, a los que cumplieron un rol secundario. Y el punto de partida son entrevistas orales que en ocasiones permite cubrir vacíos de la documentación escrita.

El Profesorado de Historia del Instituto Superior del Profesorado N° 2, además de su función pedagógica y de formación específica en la disciplina, brinda a sus alumnos herramientas que le permiten desarrollar capacidades para la investigación histórica. Para ello, al finalizar los estudios, propone la realización de un trabajo de investigación sobre temáticas locales. A través de ella se pretende que los alumnos reconozcan a los actores que dieron vida y posibilitaron el desarrollo de nuestra ciudad.Ello implica no reducirnos a estudiar los personajes importantes, los prohombres, los hechos destacados, sino valorizar a todos aquellos que participan de la vida en comunidad a través de sus actividades cotidianas, de la práctica de sus oficios, del desarrollo de sus capacidades en la vida de los barrios, en las instituciones; de aquellos que proceden de los distintos procesos migratorios, aún minoritarios, que se asentaron en busca de posibilidades laborales, y que hoy conforman el rico entramado urbano.Ese pasado que conformamos todos no se remite a los orígenes exclusivamente, ya que a través de la memoria de los actores se puede reconstruir el pasado reciente.El rescate de la palabra, a través de entrevistas orales, la realizan los alumnos de la Sección Historia en el marco de un acuerdo firmado entre el ISP 2 y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, con el propósito de recuperar la memoria de la comunidad acerca de su pasado. Emprendimos esta tarea entendiendo que la historia salva a la memoria del olvido y atentos a que la memoria no es una cuestión que nos remite simplemente a los hechos, a lo fáctico, a las representaciones como fotocopias del pasado; sino que al contrario, la memoria atraviesa la ficción, la otra mirada y permite cubrir las ausencias o vacíos de la documentación escrita.El material recopilado, que tiene un carácter único e irrepetible, forma parte del Archivo Audiovisual “Memorias de Rafaela”, resguardado y puesto a la consulta del público, a través de distintos formatos, en el Archivo Histórico Municipal.Los trabajos que se presentan a continuación fueron realizados por alumnos y egresados, en la cátedra Espacio de Definición Institucional y serán expuestos en el Ciclo de Charlas que en conmemoración a los 136 años de Rafaela se realizarán los días 25 de octubre, 1 y 9 de noviembre en el Museo Histórico Municipal, bajo los siguientes ejes: haciendo historia; otras migraciones; el deporte local.