Postales del Cementerio

Con la premisa de revalorizar el patrimonio artístico y arquitectónico que se esconde en el Cementerio Municipal de Rafaela, el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas (CEIHR) se asoció al arquitecto y artista Gustavo Borletto para pensar en una muestra fotográfica. Así nació "Arte y Eternidad", que se inaugura esta noche a las 19 hs. en el Museo Histórico Municipal.En el pasado verano comenzaron las reuniones, se trazaron los objetivos que se alcanzaron con más de 40 imágenes que componen esta exposición. "En el Cementerio Municipal hay obras de arquitectos, artistas, escultores, constructores, herreros, vitraux y más que merecen trascender, traspasar los muros. Eso es lo que buscamos con esta muestra. Con esa idea me convocaron desde el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela que creyeron en mi mirada, en mi interpretación. Para mí fue un enorme desafío porque yo había ido apenas un par de veces al campo santo como se suele decir", explicó Borletto en una entrevista con LA OPINION."Me dieron entera libertad de hacer lo que uno quisiera, lo cual agradezco. Me cautivaron los panteones de ciertas familias, fue un descubrimiento pleno. Es cierto que cuesta despegar la idea de la muerte que existe en todo cementerio y concentrarse en lo artístico, pero este patrimonio es valioso más allá de que está asociado al culto de la muerte, algo nada grato", sostuvo el artista.La invitación está hecha, dice Borletto, para quienes no consideran visitar el Cementerio puede al menos descubrir esa colección de 42 fotos en el Museo Histórico. "Podemos aventurar que en sus callecitas, en sus espacios internos que guardan similitudes con la figura de los barrios, se refleja nuestra sociedad, la sociedad rafaelina. Mi abuelo diría que si querés conocer un pueblo andá a la plaza central y al cementerio. Algo así como `dime como es tu cementerio y te diré quién eres´ o `dime como es tu tumba y te diré quién fuiste´". reflexionó. "Hay avenidas, hay pasillos. El panteón de la Sociedad Italiana, devuelve un poco la historia de las familias más patricias de la ciudad", agregó sobre el Cementerio Municipal que se ubicó en ese lugar "para enterrar a las víctimas del primer brote de cólera". En este sentido, señaló que "en los tiempos de la colonia, por cuestión de seguridad se debían enterar los cuerpos lejos de donde vivía la gente, pero hoy el Cementerio está incorporado a la trama urbana".En el texto que acompaña la muestra, elaborado por el profesor Daniel Imfeld, actual presidente del CEIHR, se afirma que "el imaginario de una población, que en muchos casos había sufrido el desarraigo producto del traslado migratorio, y que parecía no poder soportar el abandono de sus muertos, hizo que la tumba visible se fuera cargando de múltiples significados". Así, "proyectistas, constructores, escultores, frentistas, vitralistas y herreros, trataron de dar forma entonces a un arte del adiós, que eternizara el recuerdo familiar, que fuera al mismo tiempo triunfo de la vida por sobre la implacable muerte".Para Imfeld, "el cementerio y su patrimonio, en tanto registro histórico y memorial, permiten así conectar el pasado de unas vidas con el presente de quien lo visita, ayuda a reconocer identidades, a hacerlas inteligibles y a instalarlas en la trama humana de la ciudad".Por su parte, Mario Russo, del CEIHR, asegura que "la muerte, al igual que todo hecho social e individual, tiene siempre dos caras: una real y otra imaginaria". La primera "se encuentra atada inevitablemente a la pena, al llanto, al sufrimiento y el dolor por la pérdida de un ser querido" mientras que la segunda "está vinculada con los símbolos, las imágenes, la memoria, con nuestras creencias y con aquello que queremos recordar y valorar de quiénes se han ido"."El cementerio - en tanto lugar de eterno recinto de la muerte - y todo lo que él contiene, ya sea material e inmaterial, reúne al mismo tiempo y de forma inseparable ambas dimensiones. Dicho esto, estimado visitante, tiene Ud. en su mano la llave que abre todas las puertas, por lo que es su decisión elegir por cual desea ingresar: la real o la imaginaria", concluye Russo en su reflexión para la muestra.