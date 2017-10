Crepúsculo en mi plaza

Ya muere la tarde... camino por la plaza mayor de mi ciudad. Las luces, los globos blancos empiezan a encenderse, veo la "caja armónica", allí frente a mí, blanca, inmaculadamente blanca, como siempre, y recuerdo, añoro, reflexiono y sueño, sueño y me veo ahí, como casi cincuenta años atrás, alrededor del monumento, con el clásico aroma de flores en sus canteros, el guardapolvo nuevo, la escarapela y mi peinada bien "lisita", que me hizo mamá.Todos formados, ya se escucha el Himno, es la Fiesta del pueblo, no recuerdo cuál, no importa, todas son lindas... me parece ver a todas las escuelas formadas, la policía, las autoridades, los soldados del Distrito, todo tan solemne, con emoción... El verso del chico de 6º grado, el discurso de la maestra, las ofrendas florales, las banderas y un poco la vida y las costumbres ciudadanas.Escucho el correr de los chicos que se "desbandan", con su moneda en alto, para comprar los "pralinés", el acto ha concluido.Camino lentamente, como queriendo aprisionar la magia de los tiempos viejos, ahí está la fuente, con sus chorros multicolores, di una última mirada, me pareció que desde muy lejos, el Maestro Providenti levantaba su "batuta" y la Banda comenzaba con la "Marcha de San Lorenzo"... cruzo la calle, gris, brillante de adoquines desparejos, todavía escucho a lo lejos suavemente... "¡Cabral, Soldado Heroico!" y sólo me perdí, por las calles del tiempo, buscando allá muy lejos algo que tal vez nunca más encontraré...