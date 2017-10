La sede del gobierno municipal, ese edificio que está frente a la plaza

Basta con detenerse un momento en la plaza 25 de Mayo y observar el acceso al edificio de la Municipalidad de Rafaela. Es incesante el ingreso y la salida de vecinos que concurren a realizar distintos trámites, quizás en su mayoría a las distintas oficinas distribuidas en el subsuelo.De todos modos, ya no es lo que era. Hace ya mucho tiempo, de esto que cuento: en ese mismo subsuelo en el que hoy se observan vecinos yendo y viniendo se hacían unas colas interminables al mejor estilo caracol. Eran los días de vencimientos de impuestos, que no se pagaban en los bancos ni muchos menos por el servicio de home banking que hoy pone a disposición la tecnología, y se debían abonar en las cajas recaudadoras municipales.Tantas historias mínimas se mezclan cada día entre el lunes y viernes en los seis pisos de un edificio pensado en la década del 60 y que fue construido a paso lento entre los años 70 y 80.Recientemente se realizó un proceso de renovación de la señalética colocada en cada uno de los niveles, siempre a la salida de los dos ascensores. Y no se descarta que en el mediano plazo se produzca una renovación del subsuelo y del primer piso, o al menos esa es la idea que deslizó la más alta autoridad municipal en una reunión con empleados del edificio para buscar opiniones y sugerencias a tener en cuenta en cualquier reconversión de los espacios.Lo concreto es que la sede del gobierno municipal es la casa común de todos los rafaelinos. Más de 250 empleados del Estado local desarrollan sus actividades en ese "palacio" como algunos lo llegaron a llamar en algún momento. ¿Y cuántos vecinos ingresan por día? Cientos, aunque muchos menos de los que lo hacía tiempo atrás puesto que con el avance de la tecnología ahora se pueden efectuar tantísimos trámites sin la necesidad de pasar por una de sus oficinas.En su estructura, el edificio contiene en el quinto piso el despacho de Intendencia, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Gobierno y Fiscalía Municipal entre otras dependencias.En el sexto piso, casi todos lo saben que funciona el Concejo Municipal, el otro poder de la ciudad donde se cocinan las ordenanzas que luego debemos cumplir. Diez concejales se reparten las oficinas de ese último piso, el que antecede a la bonita terraza desde la cual se puede observar toda la ciudad y en especial, la plaza 25 de Mayo.Según la información de los trabajadores municipales, en el primer piso se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Salud. Un nivel más arriba funciona la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Modernización junto a sus distintas dependencias, entre ellas Tesorería y Recursos Humanos.En tanto, el ICEDeL junto a la Subsecretaría de Empleo y las secretarías de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales y de Auditoría y Control de Gestión se reparten el tercer piso. Y en ese mismo piso se destaca el célebre Salón Verde del edificio municipal, donde se desarrollan decenas de reuniones, conferencias de prensas, presentaciones y eventos que de alguna manera quedarán en la historia, más allá de que al menos por ahora no está documentado. Un ejemplo es la firma del acta de nacimiento de Rafaela Metropolitana, ese ambicioso proyecto de integración regional entre la ciudad y las localidades de todo el Departamento.O las reuniones de gabinete municipal con el provincial y el acto de inauguración del Juzgado Federal, que se concretó en ese amplio salón debido a que ese día llovió y por tanto no pudo realizarse en calle 25 de Mayo, frente mismo a la sede del Juzgado Federal. Algún día se hará justicia con el Salón Verde...¿Qué hay en el cuarto piso? Las secretarías de Obras Públicas y también de Desarrollo Urbano, Suelo, así como también la Subsecretaría de Movilidad Urbana.Inaugurado en 1983, el edificio en el que funciona la Municipalidad de Rafaela hace 34 años comenzó a proyectarse en los 60, comenzó a construirse a mediados de los 70 y recién se convirtió en la casa común de los rafaelinos a partir de 1983.Un artículo del colaborador permanente de Diario LA OPINION, Fernando Algaba, actualizó información relevante sobre esta obra. Cuenta que todo comenzó a fines de la década del ´60 cuando el entonces intendente rafaelino Rodolfo Muriel contrató al arquitecto Mario Williner para idear el proyecto de lo que hoy es el edificio municipal de aproximadamente 30 metros de altura frente al lugar más céntrico y emblemático de nuestra ciudad, la Plaza 25 de Mayo.El 29 de enero de 1969 LA OPINION informaba sobre la exhibición de tres proyectos de obras públicas de la municipalidad. Eran el futuro edificio municipal, la estación terminal de ómnibus y el mercado central. De acuerdo al discurso de Muriel, dichas obras eran reclamadas por la sociedad. Destacando el esfuerzo de dos profesionales jóvenes como Mario Williner y Elisa Malina, que concibieron con una visión moderna los anhelados proyectos.En su artículo, Algaba citó declaraciones del propio Williner. "En el mes de junio de 1966 me cita en la Municipalidad el intendente Muriel. Y bueno, empecé a trabajar en la municipalidad, teniendo un cargo para organizar el Plan Director de la Ciudad de Rafaela. En diciembre me propone pasar a Secretario de Obras Públicas. Acepto el nuevo puesto que estuve ejerciendo hasta el año ´73. Junto a ella Muriel nos propone hacer el edificio municipal, en un paquete de obras que contenía también la estación de ómnibus y el mercado central. El proyecto definitivo lo elaboramos entre el año ´69 y mediados del ´70. Se empieza a construir en el año ´71. Y era evidentemente un edificio muy importante. Está prácticamente asentado sobre 8 columnas. Tiene unas bases muy importantes, asentadas sobre piedras. Era un edificio que tenía que representar a la ciudad", afirmó Williner."Yo rescato como muy valioso esa apertura que tiene el balcón del tercer piso que se abre sobre ese espacio magnífico que es la plaza, la vista que tiene. Además la idea funcional donde hay una espina central que son los servicios. Todas las oficinas tienen ventilación e iluminación natural. Era un edificio de gran avanzada y continúa siéndolo actualmente. La idea sale del estudio de la funcionabilidad del edificio", agrega a la vez que aclaró que "dejamos previsto que a un costado tenía que funcionar el Concejo Deliberante", una tarea aún pendiente.Si bien el edificio comenzó a utilizarse en 1983, Muriel, quien asumió como intendente electo a fines de ese año, fue el encargado en los años posteriores a continuar con las obras pendientes en la enorme estructura.