Edificio de la Jefatura de Policía, símbolo de la ciudad desde 1928

La Unidad Regional V de Policía de la provincia de Santa Fe con asiento en Rafaela, fue creada el 7 de noviembre de 1891 bajo la denominación de Jefatura Política del Departamento Castellanos; designándose a José María Aragón como titular del cuerpo policial, bajo estricta dependencia de la Inspección de Gobierno.El edificio que ocupa actualmente -ubicado en la esquina de las avenidas Santa Fe y Mitre-, fue levantado en 1928 y forma parte del corazón de la historia de Rafaela. Se trata de un inmueble de dos plantas, en el que además de las oficinas empleadas para las labores específicas policiales se encuentra el Salón Blanco, ambiente en el que se realizaban antiguamente actos de carácter oficial y social y que se mantiene en uso hasta el día de hoy. El edificio también alberga los apartamentos donde residen el jefe y el subjefe de la Unidad Regional.Con el propósito de brindar un mejor servicio y dar paso a la descentralización de la Policía, a partir del Decreto 3114 el territorio provincial fue dividido en cinco Unidades Regionales, correspondiéndole a Rafaela la quinta nominación.El 10 de julio de 1973 la Policía provincial se dividió en 19 Regionales, una por Departamento, ratificándose a la Unidad policial local como la V (5ª).Actualmente la Jefatura sigue siendo ejercida por el director de policía Adrián Rodríguez como jefe, y el director de policía Marcelo Bustamante como subjefe (a cargo del comando de la Jefatura interinamente), quienes tienen bajo su responsabilidad más de 700 efectivos policiales en todo el Departamento, de los cuales 400 aproximadamente pertenecen al área de Rafaela.Las reparticiones con las que cuenta la Unidad Regional V (UR V) son las siguientes: Jefatura, Secretaría General, Relaciones Policiales, Agrupación Unidades Orden Público, Gabinete de Identificaciones, Oficina de Tablada, Divisiones de Personal, Informaciones, Operaciones, Logística, Judicial, Administración y Finanzas y Medicina legal.A su vez cuenta con la Alcaidía y la Agrupación Cuerpos, constituida por el Comando Radioeléctrico, la Guardia de Infantería, la Brigada Motorizada, el Grupo de Acción Táctica, y las secciones perros y caballería. La Agrupación Cuerpos es una dependencia actualmente a cargo del comisario Claudio Ghione.De esta Jefatura dependen, en nuestra ciudad, 4 Seccionales; la 1ª ubicada en barrio Sarmiento; la 2ª situada en barrio 9 de Julio; la 13ª con sede en barrio Italia; y la 15ª con domicilio en barrio Jardín. También se hallan bajo su jurisdicción la Subcomisaría 1ª del barrio Monseñor Zazpe, y los Destacamentos 7º de barrio 17 de Octubre y 9º de barrio Villa Podio.Por otra parte, en el ámbito departamental cuenta con un total de 15 Comisarías, 27 Subcomisarías y 8 Destacamentos.Dentro del edificio se encuentra también en funcionamiento el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual (más conocido como Comisaría de la Mujer), el Centro Regional de Armas y algunas oficinas dependientes de la Policía de Investigaciones (PDI).El primer impacto visual que uno encuentra cuando se ingresa en el edificio de la Jefatura de Policía por la puerta principal con frente al oeste -bulevar Santa Fe- es el amplio Hall central, de estilo palaciego, que se prolonga en su extensión por una ancha escalera de mármol blanca que sube en dos elegantes bifurcaciones al piso superior -pasando antes delante de un busto de bronce al Libertador de América, general José de San Martín, homenaje de “Comercio e Industria de Rafaela” que no precisa una fecha- donde se encuentra el salón más amplio que posee la Jefatura, el llamado Salón Blanco.Antes de subir por la escalera detengámonos unos segundos en el Hall Central, lugar elegido para la realización de importantes actos, sobre todo cuando el clima no acompaña los eventos.En su espacio se encuentran las más importantes oficinas de la Jefatura de Policía. En el frente hacia el oeste, la oficina del Subjefe de la Unidad Regional, y a su izquierda con vista a avenida Mitre la del Jefe de Unidad.Enfrente están sus colaboradores más estrechos, casi una Secretaría, que es la Oficina de Relaciones Policiales, que se encarga además de las relaciones públicas e institucionales de la Policía, incluyendo el contacto con la prensa; y también se encuentra la Sala de Situación, que se utiliza como sala de reuniones.En el primer piso encontramos como sitio destacado en todo el recorrido al Salón Blanco, el amplio lugar cerrado donde se hacen los eventos más importantes, como cenas, agasajos, cursos de capacitación y también cuando hay encuentros como uno reciente, donde se reunieron jefes de las Unidades Regionales que tiene la provincia. En el primer piso también hay dos apartamentos asignados al Jefe y Subjefe como su lugar de residencia.Volviendo a la planta baja y desplazándonos hacia el este nos encontramos con el Patio de Armas, espacio a cielo abierto donde está la placa conmemorativa de los caídos en Malvinas del departamento Castellanos y otras placas como la del Centenario de la Policía rafaelina y la bandera que se iza todos los días al comenzar las tareas.En las adyacencias del Patio de Armas tienen su sede la oficina de AUOP -Agrupación Unidades de Orden Público-, que concentra las decisiones de todas las comisarías, subcomisarías y destacamentos del departamento, dependencia a cargo del comisario Javier Alejandro Gorosito.Flanqueando la avenida Mitre se encuentran las oficinas de Secretaría General y Sumarios Administrativos. En la planta baja se ubican la División Personal (D1), División Judicial (D5), la División Informaciones (D2), Centro de Comunicaciones Policiales (CenComPol), Medicina Legal –que se ocupa de las licencias internas del personal policial por enfermedad u otros motivos-, el Gabinete de Identificaciones y la Alcaidía, que es una pequeña cárcel con capacidad para 50 internos. También se encuentra el laboratorio biológico de la PDI (Policía Científica).Por último en esta recorrida guiada, en el acceso por Av. Mitre se encuentra la Guardia Departamental, y en su planta alta las oficinas de Administración y Finanzas, División Logística (D4), y División Operaciones (D3).Las funciones policiales, en su primera hora, la ejercían los propios colonos al vigilar, por turno, durante la noche, sus propios ranchos.Guillermo Lehmann, poco tiempo después, encargaba a su hombre de confianza y en el que reconocía condiciones para el cargo, la dirección de una brigada de vigilancia. Era este Valentín Kaiser, alemán de origen, poseedor de un gran temperamento que sabía imponer respeto.Recién el 29 de abril de 1886 se nombró el primer Comisario de Policía, según consta en el Registro Oficial, tomo 14, página 45. La designación recayó en Alfonso Subi.La institución policial adquiría importancia en el pueblo Rafaela y con los años no fue el Comisario el único que intervenía cuando las circunstancias lo exigían.El 31 de diciembre de 1890 la Jefatura de Policía toma otra jerarquía. Antes de esa fecha estaba bajo la jurisdicción del Departamento Las Colonias. El 21 de mayo de 1891 Rafaela es señalada como asiento del Comisariato de Las Colonias del Oeste.Considerando que la importancia de Rafaela iba en aumento, quedó como sede al crearse el 7 de noviembre de 1891 la Jefatura de Policía del nuevo Departamento Castellanos.La construcción del actual edificio, que ocupa la Jefatura de Policía de la UR V, ubicado en la intersección formada por las cinco esquinas: bulevar Santa Fe, Avenida Mitre, y las calles Constitución y Tucumán, fue construido en el año 1928, siendo el gobernador de la provincia el Dr. Ricardo Aldao.