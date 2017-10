Los sancristobalenses en Rafaela

San Cristóbal, a sólo 114 kilómetros de Rafaela, se formó y creció en torno al Ferrocarril. En su mejor momento llegó a emplear a más de mil quinientos empleados y contó con uno de los Talleres ferroviarios más importantes del país, que no sólo funcionaba como la fuente de trabajo más importante y estable sino que favoreció toda la ciudad, en especial el sector comercial.El cierre del Ferrocarril, es decir, de la principal fuente de empleo, además de la angustia social y el incremento en el índice local de desocupación, trajo el problema de la emigración. Según datos oficiales entre 1991 y 1994 dejaron la ciudad de San Cristóbal cerca de 3 mil personas en busca de una mejor calidad de vida. Un caso particular fue la migración de aproximadamente 2.600 personas a la ciudad de Rafaela.A partir de entrevistas orales, investigamos cómo fue este proceso para los protagonistas, es decir, aquellos ferroviarios y sus familias que migraron, y para la ciudad de Rafaela y detectamos algunas características de este movimiento migratorio contemporáneo.La elección de Rafaela como lugar para establecerse fundamentalmente rondó en un motivo: la posibilidad laboral. En la ciudad poder emplearse no fue un problema, sobre todo para aquellos trabajadores que tenían capacitación técnica dado su paso por los Talleres. En cambio, fue más difícil para aquellos que anteriormente habían desarrollado actividades administrativas, especialmente si además influía la edad cercana a la jubilación. Pero tanto unos como otros decidieron probar suerte en Rafaela, lo que se explica porque la mayoría contaba con redes familiares o amistades que los ayudaron o incentivaron a quedarse. Además, tal como explican asistentes sociales entrevistadas, Rafaela cuenta con un sistema sanitario, de instituciones y de servicios muy completo, cuestiones que no estaban presentes en su totalidad en San Cristóbal.La mayoría de los que vinieron mudaron su núcleo familiar con ellos. En un principio viajaron los ex - ferroviarios a buscar trabajo y conseguir vivienda, posible gracias a las indemnizaciones que habían recibido y luego, cuando estaban establecidos traían el resto de la familia. Así llegaron los hijos en edad escolar que tuvieron que adaptarse no sólo a una nueva ciudad, sino también a una nueva escuela. Y pese a que al principio fue difícil, los entrevistados comentan que los niños lograron finalizar sus estudios y luego continuar sus estudios.Al pedirle a los entrevistados que realicen una comparación entre San Cristóbal y Rafaela, estos destacaron que mientras la primera era una ciudad “muerta” tras el cierre del Ferrocarril, Rafaela era para ellos la “perla del oeste”, es decir, una ciudad pujante, en continuo crecimiento, con mucha mano de obra y con la posibilidad de acceder a una buena calidad de vida. También coinciden en que si tuviesen la oportunidad de volver a San Cristóbal no lo harían.Es por esto que finalmente podemos decir que esta emigración fue “silenciosa”, en pequeños grupos que lograron rápida inserción y que por lo tanto, si bien era conocida por todos no tuvo un fuerte impacto en la sociedad de Rafaela o en sus instituciones.