La inmigración francesa en los orígenes de Rafaela

La situación de la minoría e importancia de la inmigración francesa y su inserción social en los orígenes de Rafaela, desde su formación hasta el año 1916.Nuestro país se caracterizó por ser receptor de migraciones internacionales, procedentes en su mayoría del continente europeo. Entre 1869 y 1914 Argentina creció un promedio anual del 3,5% por el incremento migratorio. Este movimiento estuvo constituido en su mayoría por jóvenes masculinos y solteros de origen rural, que se asentó en la zona litoral- pampeano o en zonas urbanas.Haciendo referencia a la colonia Rafaela, las cifras obtenidas del Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe del año 1887 muestran que contaba con 678 habitantes, de los cuales los franceses eran 38, la mayoría de ellos hombres y solteros. Se expresa la presencia de familias, algunas con hijos. Una gran mayoría profesaba la religión católica y se encontraron alfabetizados. Haciendo referencia a las actividades económicas desempeñadas por los inmigrantes se observa que la mayoría se dedicó a la carpintería y actividades agrarias como peones o jornaleros, carpintería, comerciantes, patrones y rentistas y albañiles.Hacia el año 1895, Rafaela contaba ya con 2.000 habitantes según el Censo Nacional de Población, de los cuales franceses eran 50 varones y 33 mujeres.Respecto a los datos obtenidos del análisis de las actas de defunción del Cementerio Municipal de Rafaela, y de las actas de defunción del archivo de la Catedral San Rafael de la ciudad de Rafaela durante el período 1898- 1916, nos encontramos con que fallecieron 37 personas de nacionalidad francesa. De ellos, la mayor cantidad eran hombres. Relacionando los datos encontrados en actas del Cementerio Municipal con los archivos de la Catedral San Rafael obtenemos que sólo 8 personas fallecidas recibieron exequias fúnebres.Con respecto a las actas de matrimonio pertenecientes a la Catedral San Rafael entre los años 1888- 1916, nos encontramos con que se han celebrado 35 bodas con al menos uno de los cónyuges francés, según los ritos católicos. El año en que se han realizado más casamientos de personas francesas fue en 1891, con un total de 5 bodas de carácter religioso; 12 bodas se realizaron entre franceses y argentinos; 8 entre franceses y suizo- franceses o suizo- alemanes; igual cantidad entre franceses e italianos; entre franceses 6 bodas; y por último un solo casamiento entre un francés y un español. A partir del año 1899 los casamientos entre inmigrantes franceses y naturales de nuestro país aumentaron, en detrimento de las uniones entre franceses y otros europeos.Luego del análisis de los datos obtenidos en las distintas fuentes, se puede concluir que la originaria de Francia constituyó un número de población minoritario, pero que probablemente no se estableció en forma permanente en Rafaela ya que de muchos de ellos se encuentran registro de matrimonio y no de defunción, o están asentados en los censos del año 1887 (Censo General de la Provincia de Santa Fe) y en el de 1895 (Segundo Censo Nacional), pero luego no se puede detectar su permanencia en la localidad ya que se trasladaban a otros lugares. El grupo que se radicó fue heterogéneo en relación a las actividades económicas desempeñadas, la religión, la edad, aunque sí coinciden en que la mayoría fueron alfabetizados. Si bien se han producido casamientos entre personas francesas, también se detectaron contrayentes de otras nacionalidades, no pudiendo establecerse hipótesis sobre procesos de endogamia.Muy pocos de esos primeros pobladores fueron reconocidos por su actividad pública. Entre ellos se encuentran el boticario Luis Miedan, cuya farmacia se encontraba en la esquina del actual bulevar Lehmann y calle Alte Brown; el también boticario de apellido Diamel, instalado en la esquina de Rivadavia y Colón, el maestro que fundó el Instituto Belgrano de educación primaria, secundaria y profesional. Entre los integrantes del Centro Socialista, formado por un grupo de trabajadores, que difundían sus actividades a través del diario “El Obrero”, se encontraban Eugene Blourde, León Phileas y José Theurel, todos procedentes del país galo.