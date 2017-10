El 80% de los casos de ceguera es evitable

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que a nivel mundial, 285 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual, de ellas 30 millones padecen ceguera.No obstante, el oftalmólogo Pablo Wainberg, jefe de servicio de Oftalmología de Swiss Medical Center, explicó que "el 80% de los casos de discapacidad visual suelen evitarse ya sea a través de un procedimiento quirúrgico o por tratarse de enfermedades prevenibles".La discapacidad visual incluye a aquellos que padecen una reducción de su capacidad visual y que no se puede corregir aunque se utilicen anteojos o lentes de contacto, lo que le impide a la persona realizar ciertas actividades de la vida cotidiana."Además están quienes sufren de ceguera, la cual es la pérdida total de la visión", remarcó Wainberg.Las principales causas de discapacidad visual son:· Cataratas no operadas.· Errores de refracción no corregidos (miopías, hipermetropía o astigmatismo).· Glaucomas.· Diabetes.En el caso de los adultos mayores de 50 años, la principal causa de discapacidad visual son las cataratas, patología que se soluciona con una operación con anestesia local, dura 15 minutos y es ambulatoria, con buena respuesta terapéutica en los casos en los que no existe otra patología oftalmológica o sistémica asociada."Se realiza una vez en la vida sin distinción entre hombres y mujeres", indicó el especialista.Los datos de la OMS, de los últimos 20 años, revelan que las tasas de discapacidad visual disminuyeron debido al desarrollo socioeconómico, la actuación de la salud pública, y las campañas de educación en temas de salud que llevan a la población a conocer los problemas y las soluciones posibles de las afecciones vinculadas a la visión.