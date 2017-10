Rotary en acción

En la década de 1980, cada día se producían 1.000 nuevos casos de Polio en los niños en 125 países.Argentina no estuvo exenta a esta enfermedad infecciosa viral que invade el sistema nervioso y en cuestión de horas puede causar parálisis total o parcial, irreversible. Muchos niños no sobrevivieron y grandes fueron las secuelas físicas para quienes lograron vencerla.En 1984 Rotary International propone un programa mundial que incluía el aporte de vacuna, asistencia técnica y movilización social de los rotarios en el mundo.En los dos años posteriores los casos de polio disminuyeron drásticamente en un 99%, con menos de 2.000 casos reportados en el 2006.Sólo quedan tres países endémicos: Afganistán, Nigeria y Pakistán, con 74 casos reportados en 2015, 37 en 2016 y sólo 8 casos en lo que va del 2017. Sin embargo, si las estrategias no se aplican, el virus seguirá transmitiéndose. Según la OMS, si no se detiene la transmisión en estos últimos reductos restantes, se podrían producir hasta 200.000 nuevos casos anuales en 10 años en todo el mundo. Es por ello que desde Rotary International se intensifica sin pausa la acción.De aportes de los socios y proyectos para recaudación de fondos que se organizan en todo el mundo y se canalizan a través de La Fundación Rotaria.Todo lo que La Fundación Rotaria ha logrado es resultado del apoyo y trabajo voluntario de rotarios en el mundo. En este primer siglo de la Fundación se han invertido más de U$S 4.000 millones en proyectos sostenibles que cambian vidas y que han generado un verdadero impacto en diversas comunidades del planeta, como la actual campaña para erradicar la polio, a la que se ha destinado más de U$S 1.700 millones desde 1985.La transparencia del accionar de esta organización mereció el reconocimiento de la Fundación Bill y Melinda Gates, que en el año 2007 firmó un convenio con Rotary redoblando la apuesta para la erradicación definitiva de la poliomielitis, aportando 2 dólares por cada dólar que Rotary destine a la campaña.En los próximos tres años, Rotary y la Fundación Gates destinarán US$ 450 millones a la lucha contra la polio. Estos nuevos fondos se destinarán a las labores de vigilancia epidemiológica, a responder a los brotes que pudieran producirse y a la vacunación anual de más de 400 millones de niños.“Plus” significa que Rotary asiste con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la OMS, ayudando a acelerar la inmunización contra otras cinco enfermedades inmunoprevenibles: sarampión, difteria, tétanos, tosferina y tuberculosis.El día mundial de la polio fue establecido por Rotary International hace más de un decenio para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien llevó al primer equipo a desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna del poliovirus inactivada y el posterior uso generalizado del poliovirus oral, desarrollado por Albert Sabin, condujo al establecimiento de la iniciativa mundial de erradicación de la polio en 1988.Los últimos reservorios del virus de polio salvaje almacenados en Argentina fueron destruidos el 30 de marzo de 2016 en un acto encabezado por el Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, con la participación de la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Maureen Birmingham.El procedimiento se concretó en la sede de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Doctor Carlos Malbrán", ante el comité nacional encargado de validar los procedimientos, en el marco del Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y fase final 2013-2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).El cambio de la vacuna trivalente oral contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV), es un paso clave para avanzar hacia la erradicación mundial de la polio, enfermedad cuyo último caso en América fue detectado en septiembre de 1991, más específicamente en Perú. En 1994 la región quedó certificada como libre de la enfermedad y la Argentina lleva 31 años consecutivos sin registro de casos autóctonos gracias a la vacunación.Este cambio implica un proceso sincronizado a nivel mundial.Cumpliendo con los planes de vacunación para la inmunización.Canalizando aportes voluntarios a través de Rotary, en la seguridad que serán destinados a esta campaña.Apoyando las campañas y proyectos de recaudación cada vez que vean el lema “Pongamos fin a la polio”.Estamos muy cerca de lograrlo. Ese día será motivo de celebración mundial.Gracias por anticipado en nombre de la Humanidad.