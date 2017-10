En noviembre sólo se podrá usar la TEP

La semana que viene, con el comienzo de noviembre, para viajar en el transporte urbano de pasajeros se necesitará contar con la TEP. El objetivo es brindar un servicio más rápido, cómodo y seguro para los usuarios y también para los choferes, que ya no manejarán más dinero.Recordemos que los interesados en obtener la Tarjeta Electrónica de Pasajeros pueden hacer el trámite en el hall municipal, en el local de TEP de la terminal y en las diferentes líneas de minibuses. El mismo es muy sencillo y el usuario se la lleva en el mismo momento.El uso del boleto electrónico evitará el manejo de dinero en efectivo y permitirá cumplir con la tarea específica de los choferes. Además mejorará la eficiencia del sistema en general, al que hace pocos días se le sumó el módulo de la Aplicación Rafaela Ciudad "¿Cuándo llega?".Este nuevo sistema permite saber cuánta demora tiene el colectivo para llegar a la parada y es un aporte a la seguridad y la organización de los tiempos de los usuarios, dado que las personas pueden saber en qué momento conviene llegar a la parada y esto brinda comodidad, tranquilidad a la hora de salir y sobre todo seguridad para que la gente no espere en la garita."Cada uno de los minibuses tiene un GPS que transmite la información y a la que los usuarios pueden acceder desde su celular en todo momento. Para esto es necesario tener descargada la aplicación y contar con el paquete de datos para acceder a internet y, en algunos casos, deberán tener activado el GPS para darle la mayor precisión del tiempo que resta para que el minibus llegue a la parada", explicó Marcelo Sánchez del área de Informática.También aclaró que el módulo está "en versión beta. Esto quiere decir que la aplicación se puede utilizar pero está en una base de prueba. Y esto es así porque hay muchos elementos de tecnología en juego. Por eso también van a ver que los usuarios pueden valorar cómo está respondiendo la aplicación. Es importante que los usuarios valoren con una estrella dos tres o cuatro y hagan un comentario del funcionando el servicio"."Tiene de promedio diario 2500 visualizaciones y llegó a 9500 visualizaciones diarias la semana pasada para ver los horarios de los minibuses. "Veremos esta semana cómo se comporta, igual hay dos días menos o mejor dicho un día y medio, dado que hoy (por ayer) las escuelas donde se votó no había clases", aclaró Sánchez ante la consulta de LA OPINION.