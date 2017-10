La "Crema" visita al "Cervecero"

La División Reserva de Atlético de Rafaela marcha derechita en el torneo de la B Nacional y hoy, cuando visite a Quilmes en el pendiente de la segunda fecha, tratará de mantenerse por la senda victoriosa. El equipo conducido por Víctor Bottaniz suma tres victorias seguidas y llega tras ganarle 2 a 0 a Almagro, como visitante. Ante esto, el DT volverá a repetir la formación inicial que viene de superar al ‘Tricolor’.De esta forma, la ‘Crema’, visitará hoy al ‘Cervecero’, desde las 11 hs, con: Matías Tagliamonte; Mauro Ferrero, Tomás Baroni, Francisco Ortega y Agustín Lobos; Agustín Zilli, Lautaro Navas y Mauro Marconato; Diego Meza, Enzo Bertero y Angelo Martino.Los pibes de la ‘Crema’ golearon a All Boys en el debut (5 a 0), vencieron a Villa Dálmine y Almagro, en ambas ocasiones por 2 a 0. En la fecha cuatro tuvo ‘ventana’, y en la sexta estará recibiendo a Ferro Carril Oeste.6ª fecha vs Ferro Carril Oeste (L), 7ª fecha vs Los Andes (V); 8ª fecha vs Nueva Chicago (L); 9ª fecha vs Flandria (V); 10ª fecha vs Sarmiento de Junín (L); 11ª fecha vs Deportivo Morón (V); 12ª fecha vs Deportivo Riestra (L); 13º fecha vs Brown de Adrogué (V).