Paluch aclaró sobre el acoso

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El periodista y locutor Ari Paluch se defendió de la denuncia de acoso en su contra realizada por una sonidista del canal A24 y aseguró que tocó a la mujer de manera accidental en "su parte íntima".

"Quise hacerle un ´choque los cinco´ y le toqué su cadera y su parte íntima", relató Paluch quien fue separado de la señal televisiva el domingo, donde iba a realizar comentarios y opinar sobre el transcurso de los comicios legislativos.

Ayer por la mañana, el periodista utilizó su programa "El Exprimidor", que se emite por Radio Latina, para hacer su descargo a las acusaciones de acoso sexual en su contra.

El sábado trascendió que una microfonista del canal A24 había presentado una denuncia por acoso sexual contra el conductor del noticiero del mediodía de esa señal.

"El último martes cuando terminó la edición del mediodía en A24, como hacemos cotidianamente porque es una especie de réplica de la Fórmula 1 ya que en un estudio salen todos los programas, raudamente nos despedimos y nos vamos a los rajes porque empieza otro programa. La verdad hay muy buen clima de trabajo con los chicos y chicas que trabajan. Ya tuve tres microfonistas distintos, con muy buena predisposición. Hay había un muchacho David y otro chico que me dice ´groso´ y otra chica con la que se complementan porque te ponen el micrófono y la 'cuca'. Y lo suelen hacer muy bien y muy rápido", relató Paluch.

El periodista dijo que, en esa situación de "euforia", se quiso ir rápido y "en vez de hacerle un ´give me five´ (choque los cinco) toco con una de mis manos su cadera (esa fue toda mi intención) y me voy".

"Cuando hago eso, me doy cuenta de que además de la cadera le habría tocado un lugar más íntimo. Inmediatamente le digo ´disculpá´ porque me salió del corazón. Si hay alguien que tiene un poco de sensatez tendría que pensar que no soy una persona que va por la vida tocando culos. Vamos a suponer que soy un acosador: tendría que aprovechar una situación en la que estoy a solas, no delante de 20 personas", enfatizó.

Paluch indicó que después de ese episodio se fue "como si nada" del canal y destacó que hasta ese día "creía que había muy buen clima".