Serán 4 zonas en la Liga Provincial

La Liga Provincial Copa Santa Fe, que tendrá la participación de Atlético, 9 de Julio y Ben Hur de Rafaela, sigue tomando forma y el próximo sábado 28 en el Hotel Presidente de la ciudad de Rosario se llevará a cabo la reunión para el sorteo de grupos y programa de juego. El plazo para entregar las listas de buena fe cerrará el viernes 3 de noviembre y el certamen se abrirá el 9 de noviembre con el partido inaugural en Platense Porvenir de Reconquista, en el estadio “Gigante del Boulevard”.Serán cuatro zonas de 7 elencos, con un interzonal entre los equipos que queden libres (A vs. C y B vs. D) en cada una de las dos ruedas (14 encuentros cada equipo). Se mantendrán los 16 elencos en playoffs, y en este caso las semifinales serán al mejor de cinco partidos.