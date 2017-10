De Vido pidió licencia en la Cámara de Diputados

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El exministro Julio De Vido presentó ayer un pedido de licencia en la Cámara de Diputados y lluvia de planteos ante los dos jueces federales que ya solicitaron su desafuero como diputado nacional y su inmediata detención por el supuesto manejo irregular de fondos para obras en la mina Río Turbio y el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado Natural entre 2008 y 2015.En una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, De Vido solicitó su licencia "partir del día de la fecha y hasta la finalización del corriente año legislativo" y renunció a la presidencia de la comisión de Energía, tras denunciar que le quieren quitar los fueros "sin ninguna prueba" en el marco de una "persecución feroz y agraviante"."Las razones que motivan mi pedido y decisión están vinculadas a las disposiciones, acciones, manifestaciones y resoluciones tomadas en las causas judiciales por las que se requiere hoy mi desafuero y detención. En realidad, es la privación ilegítima de mi libertad la única motivación que persiguen dichas solicitudes, ya que como señale más de una vez, en mi caso mis fueros nunca existieron", sostuvo.Sin embargo, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, adelantó este lunes que el oficialismo no respaldará el pedido de licencia de De Vido y que "el número está" para aprobar el trámite de desafuero del exministro en la sesión especial prevista para este miércoles, con los dos tercios de los votos.Antes de su tratamiento en el recinto, el pedido de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio deberá contar con el aval de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli, que se reúne este martes a las 16:00 en el segundo piso del anexo C de la Cámara baja.En su carta, el exfuncionario kirchnerista sostuvo que "esta situación suma un hito más en la escalada de escarnios" que enfrenta y, en ese contexto, apuntó contra el diputado de Cambiemos por Santa Cruz Eduardo Costa, quien afirmó es "abastecedor habitual y permanente de YCRT, hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, y ha sido quien designó al actual interventor del Yacimiento Rio Turbio para el armado de causas" en su contra.Se trata de causas que "caen por su propio peso y no se sostienen en Derecho; un Derecho que desconocen o dolosamente no leen muchos magistrados y funcionarios del fuero federal", sostuvo De Vido y agregó: "Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela".ESQUIVAR LA CARCELEn paralelo, De Vido presentó este lunes a través de sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro una serie de planteos ante los jueces Rodríguez y Bonadio para evitar su detención, que sería inmediata luego de que la Cámara de Diputados apruebe su desafuero.Primero, Rusconi le pidió a Rodríguez que le tome una declaración espontánea a De Vido y lo informó sobre su pedido de licencia como diputado nacional: así, intentó desbaratar uno de los argumentos por los cuales se solicitó el arresto, esto es el supuesto entorpecimiento de la investigación por su condición de diputado y el grado de influencia que pudiera ejercer.Sin embargo, al fracasar en su intento de declarar de manera espontánea, De Vido presentó un descargo por escrito, recusó al fiscal del caso Río Turbio, Carlos Stornelli, y hasta pidió la eximición de prisión, para garantizarse no quedar detenido en caso de presentare en los tribunales de Comodoro Py.Además, el exministro denunció a la diputada del Parlasur Mariana Zuvic (esposa de Costa) por supuestamente haber retirado documentación del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, causa que quedó en poder del juez federal Sergio Torres.También, hizo presentaciones ante Bonadio en la causa por la compra de gas licuado, luego de que el magistrado dispusiera su desafuero y lo procesara con prisión preventiva por administración fraudulenta.De Vido apeló ese procesamiento y pidió su excarcelación ante la Cámara Federal porteña, aunque la Sala II de ese tribunal rechazó el planteo: la semana pasada, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun habían votado por el desafuero y detención en la causa Río Turbio, atendiendo un pedido de los fiscales Stornelli y Germán Moldes, quienes remarcaron la posición privilegiada de De Vido por su condición de diputado nacional.