Producción de maquinaria agrícola aumentó casi 40% hasta agosto

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La producción de maquinaria agrícola exhibió un crecimiento del 38,9% en el acumulado de ocho meses de 2017 en todas las categorías elaboradas por el sector respecto del mismo período de 2016, al totalizar 15.765 equipos.Así lo consignó un informe de la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales que señaló que las ventas de tractores alcanzaron en lo que va del año las 6569 unidades, un crecimiento del 67,3% respecto de iguales meses de 2016.Un panorama similar se observó en las ventas de cosechadoras, que entre enero y agosto de 2017 aumentaron un robusto 96,9% respecto del año previo y totalizaron 1220 unidades vendidas.Las ventas externas del sector en valores alcanzaron, en los primeros ocho meses de 2017, los u$s 104,4 millones, un crecimiento del 7,3% respecto a igual período de 2016. En volúmenes (medidas por la totalidad de unidades despachadas), se verificó un fuerte crecimiento del 26,1% entre enero y agosto del corriente año.Por su parte, en el acumulado a agosto de 2017, las importaciones de maquinaria agrícola y del resto de los equipos afines para la agricultura registraron un aumento del 60,7% por u$s 1058,1 millones respecto de igual período de 2016. Adicionalmente, las unidades importadas crecieron un 24,7% en dicho período al considerar la totalidad de equipos.El saldo comercial negativo que presenta históricamente el sector aumentó levemente desde los u$s 802 millones en 2015 a los u$s 928 millones en 2016, y en acumulado de ocho meses de 2017, totalizó u$s 954 millones con una fuerte suba del 70% con respecto a igual período del año pasado, por lo que superó el déficit de todo el año 2016.Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores "se prevé que 2018 mostrará una desaceleración del crecimiento de la actividad del sector, con una demanda interna que traccionará menos y dejará abierta la posibilidad de aumentar exportaciones para impulsar la producción".