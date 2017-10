Firman sin disidencias autopsia de Maldonado

Los más de 50 peritos que participaron de la autopsia de Maldonado ratificaron que no hubo golpes o heridas de arma.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Los más de 50 peritos que participaron de la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado ratificaron ayer que no presentaba golpes ni herida de arma, al tiempo que se esperan los resultados de análisis complementarios para saber cuándo murió y las causas del deceso.Los especialistas siguieron la necropsia realizada el viernes por Roberto Cohen, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, y firmaron sin discrepancias el acta que certifica los análisis hechos sobre el cuerpo del artesano fallecido, informó el portal Infobae.com.La principal hipótesis que se maneja es que Maldonado murió en el agua helada del río Chubut el 1 de agosto, mientras personal de Gendarmería Nacional llevaba a cabo el desalojo de la Ruta 40 reprimiendo a los manifestantes de la Pu Lof Resistencia Cushamen.De todas formas, una fuente consultada por NA aclaró que aún faltan muchos detalles y no se descarta tampoco que el cuerpo sin vida haya sido trasladado hacia allí.Asimismo, según trascendió de fuentes judiciales, el cuerpo del joven de 28 años tenía agua en sus pulmones, por lo que habrá un panorama esclarecedor cuando se conozcan los resultados del análisis de los microorganismos hallados en su interior y así constatar si forman parte o no del ecosistema del río Chubut.Para los análisis complementarios, los peritos recogieron del cuerpo de Santiago sedimentos (tierra o barro), polen de la ropa (al momento de caer al agua, Maldonado tenía muchas prendas encima, que mojadas se convirtieron en un lastre de 31 kilos) y del cuerpo y los microorganismos del agua en su interior.Los exámenes fueron derivados a laboratorios universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA), La Plata y Córdoba, y estarían listos dentro de 10 o 20 días. Por lo tanto, para tener una opinión contundente y con todos los detalles habrá que esperar todos los estudios realizados.En tanto, la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires -ubicada en Viamonte y Junín- donde se encuentra el cuerpo del joven Santiago Maldonado, se transformó en una suerte de santuario con velas, rosarios y mensajes de apoyo a la familia del artesano, así como también de reclamos por justicia para esclarecer su muerte.