Cambiemos consiguió una victoria histórica en Rafaela

(Por Adrián Gerbaudo - Redacción LA OPINION). - Sin lugar a dudas, el calificativo de "histórico" se ajusta claramente a los resultados que se dieron en las elecciones generales del día de ayer. Es que los rafaelinos le dieron un espaldarazo a Cambiemos, mucho más que a cualquier otra fuerza política: nunca nadie antes había conseguido que 6 de cada 10 rafaelinos terminaran apoyándolos.

Cambiemos logró una más que clara y contundente victoria en la jornada de ayer, lo que le permitió conseguir 4 de los 5 escaños en juego, al alcanzar el 60.71% de los votos (33.824 sufragios con el 98.69% de las 229 mesas escrutadas). De esta forma, Leonardo Viotti, junto con Raúl "Lalo" Bonino (que renueva su banca), Alejandra Sagardoy y Marta Pascual jurarán como ediles a partir del 10 de diciembre.

Si tenemos en cuenta que en las PASO habían logrado el 41.22%, sumaron un 50% más de votos en tan solo 2 meses de campaña (habían logrado 21.352). Y se posicionan claramente como serios adversarios para el peronismo para conseguir la Intendencia en 2019.

Justamente, el oficialismo local, no pudo ratificar la cantidad de votos que había conseguido en las Primarias de agosto. En aquel momento, habían logrado 14.707 entre las cuatro facciones que se habían presentado en las internas. Ayer, casi llegó a los 11.000 (10.975 para ser exactos), perdiendo casi el 25% de los votos en 70 días. Comparados con aquella elección, casi faltan la misma cantidad de votos que había logrado Leonardo "Tati" Parra, quien nuevamente quedó en las puertas de ser concejal, pero no pudo cumplir su sueño.

Esta merma de votos evitó que pudieran cumplir con el objetivo de mínima, que era ratificar las dos bancas que ponía en juego. De esta forma, dejarán de ser la primera minoría con esta conformación (era el único bloque con 4 bancas contra las otras dos con 3 cada una) para sostener esa categoría, pero con una mayoría clara a favor de Cambiemos. Así, solamente Jorge Muriel ratificará su banca y se perderá la de Marcelo Lombardo a partir del 10 de diciembre.

El otro claro perdedor de la elección de ayer es el Socialismo. Es que Natalia Enrico no pudo mantener su banca y el FPCyS perderá dos escaños desde diciembre. Aquella que había sido la gran ganadora en 2011, al vencer en dupla con Germán Bottero (quien dejará la banca en diciembre) al peronismo, ayer no pudo con la "ola amarilla" que se adueñó de las urnas.

Al igual que el PJ, no pudo retener lo conseguido en las PASO, cuando el Frente Progresista Cívico y Social había alcanzado los 5.439 votos. Ayer apenas llegó a 4.649 (el PS había sacado 3.081), dejando en claro que votos del PDP (que en agosto había conseguido 1.971) terminaron yendo a Cambiemos. Se dio lo que habían dejado vislumbrar las primarias: su caudal no le permitió entrar en la discusión y ahora deberá dejarle toda la representación del FPCyS al demoprogresista Lisandro Mársico.



EL RESTO DE LOS PARTIDOS

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) es uno de los que puede considerarse uno de los ganadores de estas elecciones. Si bien no logró pelear por una banca, ratificó su cuarto lugar dentro del espectro de las fuerzas políticas de nuestra ciudad. No solo eso: aumentó su caudal político en 2 meses, pasando de 1.524 votos a casi 2.800 votos. En términos porcentuales, impresiona: un 83%. Poco para pelear una banca, pero mucho si se considera el futuro a recorrer.

El Movimiento de Articulación Popular fue otro de los que sumó más votos desde las PASO: pasó de 1.169 a 1.355. No mucho pero, al igual que el FIT, debe considerar esto como un primer paso.

Finalmente, 1Proyecto Santafesino, quedó en último lugar, pese a haber retenido casi todos los votos obtenidos en agosto: habían logrado 1.377 y ayer obtuvieron 1.336.



BAJOS NULOS Y EN BLANCO

Fue muy baja la cantidad de votos nulos, a diferencia de lo que había ocurrido en agosto: pasaron de 4.718 a tan solo 1.600. Y los en blanco pasaron de 1.933 a solo 795. El nivel de participación creció: pasó del 74.02 % al 76.22%.