"No podemos cuestionar todos los resultados"

Natalia Enrico fue la última en llegar al búnker del PDP. Es esperada por familiares, amigos y compañeros. Se sabe de antemano de una fuerte angustia de la concejal del Socialismo por no haber podido renovar su banca. Sus votos no fueron los esperados, más allá de la esperanza que había en el seno del partido.Al llegar no se la ve tan alicaída. Recibe el abrazo de su mamá, el de su papá Fito y atiende a la prensa: "es un gran triunfo de Cambiemos, así que felicitamos lo que hicieron en la ciudad. Como decimos siempre, como un partido histórico que somos, respetamos la voluntad democrática de los ciudadanos y celebramos que se haya realizado un acto cívico que permite renovar autoridades, la expresión ciudadana en las urnas y no nos queda más que reconocer el esfuerzo de compañeros y compañeras que han puesto mucho para esta campaña", dice la concejal.De fondo alguien llora y esa escena marca un poco el ánimo de este partido en estos momentos, solamente representados por Mársico en el Concejo de ahora en más. "Leo Viotti representa el cambio que los rafaelinos pretenden o buscan en Rafaela. De hecho, es muy alto el porcentaje, un resultado contundente y claro. Y es lo que han elegido los ciudadanos. Lo que menos podemos hacer es desconocer o ponernos a cuestionar los resultados. Somos personas que venimos del trabajo, del compromiso. En mi caso, de toda la vida desde los 13 años participando en política, y por eso debemos estar preparados para este escenario, por supuesto", dice Enrico y agrega: "son decisiones que han tomado los espacios políticos, que en lo personal más allá de no compartirlas, son decisiones que se respetan porque es la opción que tiene todo espacio político de posicionarse. Lo hemos dicho muchas veces que nosotros hemos tenido a quien hoy es el candidato ganador, que fue parte del Frente Progresista Cívico y Social, donde el último día de cierre de lista decidió irse a Cambiemos. Lo respetamos, más allá de no haberlo compartido, porque ha sido un espacio en el cual nosotros trabajamos hasta hace muy poco tiempo", deslizó.Por otro lado expresó que "hoy la historia nos encuentra en este lugar, donde no nos debe encontrar es abandonando nuestras convicciones, la coherencia de cuáles son las banderas que defendemos porque a veces son fenómenos o situaciones que se dan en determinado momento político. Lo vemos a nivel nacional y en nuestra provincia, con el resultado del Frente Progresista a diputados nacionales. Es una manifestación que respetamos y en la cual nos prepararemos para continuar trabajando. En este espacio, en el que creemos profundamente sin abandonar nuestras convicciones, la coherencia... sería más cómodo acomodarnos por una coyuntura electoral o cambiar nuestro discurso. Nos van a encontrar defendiendo muy fuerte nuestros principios y convicciones, como los que tienen nuestros mismos compañeros que hoy están acá", cerró, destacando que su elección "fue muy digna".