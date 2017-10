"No alcanzó para conquistar a la gente"

"Queremos felicitar a Leonardo Viotti, que es el gran ganador de estas elecciones; felicitar a todo el equipo de trabajo que nos acompañó. Tenemos un compromiso grande con la gente que nos acompañó, pero es aún mayor el compromiso que sentimos con quienes no nos acompañaron en este momento. Entonces tendremos que mejorar y duplicar el esfuerzo para volver a ser la opción. Como peronista estamos convencidos que quienes podemos resolverle un montón de situaciones a la gente, vamos a seguir trabajando para el 2019 y volver a ser la opción más votada en Rafaela", inició Jorge Muriel la conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista, luego de admitir la histórica derrota frente a Cambiemos.Y agregó: "Después de las PASO hicimos un verdadero equipo de trabajo con Tati, Brenda, Hernán... bueno, no alcanzó evidentemente para conquistar al electorado. Nos deja un piso de trabajo alto y un compromiso muy grande, mejorar para quienes confiaron en nosotros y para quienes no confiaron; creo que ese es el gran desafío".Ante la consulta de una colega sobre qué mensaje quisieron dar los ciudadanos con este voto, el candidato perdedor que retuvo la única banca dijo que "no sé, hoy todavía no lo sé. Pasaron dos horas desde que terminaron las elecciones y no podemos hacer un análisis, por supuesto que vamos a hacer una lectura de esto y tiene un mensaje. La verdad que estoy muy conforme con el trabajo de nuestro equipo; buscaremos cuál es la causa, por qué la gente eligió otra opción".A su turno, el intendente Luis Castellano sostuvo que "hay que felicitar a los ganadores, ha sido una elección muy buena; agradecer a la gente que trabajó en nuestro espacio en la gestión como en la campaña. El mensaje que a mí me deja con el Concejo es que vamos a tener que dialogar muchísimo porque quedamos con absoluta minoría; trabajar juntos con la oposición para tener una Rafaela cada vez mejor. Hay que tomar esto con humildad, ver cuáles son las enseñanzas que nos deja, no hay que apresurarse. Voy a convocar a todos los concejales electos y a los que quedaron para ponerle el objetivo 'Rafaela hacia adelante', peleando por una ciudad cada vez mejor", para continuar que "uno mira los resultados electorales de todo el país y ve lo que pasa, pero no me quiero quedar solamente con eso".Por su parte, Leonardo Parra dijo que "creo que hay que hacer una autocrítica interna y el peronismo nacional deber tomar alguna decisión porque acá se está votando en contra de alguien y no a favor del PJ; hoy Cambiemos aprovechó esa circunstancia y lo sigue haciendo. Si el justicialismo no se da cuenta que no podemos seguir así, vamos a seguir perdiendo elecciones".Este cronista de LA OPINION le preguntó a Castellano si hubo fallas en la gestión, contestando que "vamos a verlo, no quiero apurarme porque hay muchas lecturas que se pueden hacer: nacional, local y todo el contexto que se da".