Cambiemos celebró de todas las maneras posibles. Promediando la tarde los candidatos y el partido en sí en nuestra ciudad comenzó a movilizarse hacia el búnker de calle Bolivar, la sede del partido radical en Rafaela.Viotti es el más abrazado. Ya no sabe ni a quién saluda con tanta euforia. Y de fondo, un cánticos, de esos de cancha, apuntan a la intendencia de Rafaela de cara al 2019, algo que invita a pensarlo por la gran cantidad de votos que recibieron en la tarde de ayer."Todas las palabras que podamos decir ya no alcanzan, superan todas las expectativas", le dice Viotti a LA OPINION. En su discurso destaca la alegría y el conformismo de su gente, acompañada por una felicidad que es muy notoria."Antes de este resultado hubo mucha discusión, pero de la sana, de la que ayuda a conformar los grupos. Hubo muchísimo trabajo. Hubo que renunciar a ciertas cosas que eran seguras para llegar a esto, pero pudimos formar un gran grupo", dijo el ganador.En tanto, analizó el camino que hicieron para llegar a esto, y destacó que "la ciudad no necesita una grietas, venimos para ser una oposición constructiva. El Intendente necesita una oposición que sume, con nuestras miradas, con lo que nosotros pensamos lo que Rafaela necesita, vamos a generar los procesos necesarios para que sume para los vecinos y no para los intereses políticos cerrados", explicó.A modo de cierre no negó sus intenciones y sus ganas de llegar aún más alto: "nunca negamos nuestro objetivo de llegar a la Intendencia. Pero un paso a la vez. Tenemos que hacer una buena concejalía, pero tenemos el objetivo principal que es gobernar la ciudad", dijo Viotti.El concejal del PRO, Raúl Lalo Bonino, también se mostró muy alegre por los resultados, acompañando a Leo Viotti en la fórmula, e ingresando también al Concejo por la gran cantidad de votos conseguidos: "estamos muy contentos por haber logrado lo que logramos en un tiempo tan corto. Hace poco tiempo Hugo Menossi estaba solo abriendo caminos y hoy esto es una topadora. En lo personal, hace 4 años que estoy en política, con esta realidad, haber logrado algo tan histórico, es muy importante", dijo.Además remarcó que "el 60% de los rafaelinos nos va a exigir mucho, pero el 40% nos va a exigir mucho más. Por eso es una responsabilidad enorme la que nos toca para la cuál debemos estar preparados. Debemos seguir trabajando con la UCR, debemos seguir trabajando de esta manera", concretó.A modo de cierre, destacó que "siempre hay que ser un poco provocador", en relación al canto dentro del búnker, en relación a alcanzar la intendencia en el 2019. Y sentenció: "es una responsabilidad extra para nosotros y para el Intendente que hoy habló de diálogo, y espero que esta vez sea real porque va a ser la única manera que vamos a tener para llevar adelante nuestras ideas y las de él, donde hay que respetarlo porque por algo es el Intendente", dijo.A su turno, Alejandra Sagardoy, que también alcanzó una banca, le dijo a este Medio que "se notó lo bien que trabajamos, que no es de ahora, sino que data desde mucho tiempo a esta parte. Nada se consigue de un día para el otro, y menos en política. Así que estamos muy contentos con esto que nos pasó", cerró.