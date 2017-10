Forestello debuta en Olimpo por la Copa

Olimpo de Bahía Blanca, un equipo necesitado de triunfos, se enfrentará hoy al Deportivo Morón, la sorpresa de la Copa Argentina, en un partido válido por los cuartos de final del certamen. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús a partir de las 21:10, contará con el arbitraje de Darío Herrera e irá televisado por TyC Sports.Olimpo viene de sufrir cuatro derrotas seguidas, la última frente a Huracán en Bahía Blanca lo que desencadenó la ida del entrenador Mario Sciacqua quien fue reemplazado por Rubén Darío Forestello. El defensor Matías Cahais no mejoró de su distensión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, por lo cual el técnico radicado en nuestra ciudad no podrá contar con él y Nicolás Herranz y Martín Ferreyra pelean por ingresar en su lugar. Además el futbolista Orlando Gaona Lugo reemplazaría a Lucas Mancinelli mientras que el resto serían los mismos que empezaron jugando ante Huracán por la Superliga.Deportivo Morón viene de igualar en su visita a Nueva Chicago por el Torneo de la Primera B Nacional, pero en la Copa Argentina eliminó a Unión de Santa Fe, tras vencerlo en los remates desde el punto penal por 5 a 4, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. El entrenador Walter Otta no dio a conocer el elenco que pondrá ante Olimpo, pero se estima que al arco regresará Julio Salvá por Milton Alvarez mientras que Juan Ferreyra jugaría en lugar de Maximiliano Paredes.Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:Adrián Gabbarini; Cristian Villanueva, Cristian Nasuti, Nicolás Herranz o Martín Ferreyra, Nicolás Pantaleone; Emiliano Tellechea, Jonatan Blanco, Lucas Villarruel, Maximiliano Fornari; Orlando Gaona Lugo y David Depetris. DT: Rubén Darío Forestello.Julio Salvá; Juan Ferreyra, Franco Racca, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez, Leandro Guzmán, Jorge Méndez, Emanuel Giménez, Rodrigo Díaz, Matías Pardo y Javier Rossi. DT: Walter Otta.GODOY CRUZ Y CENTRALGodoy Cruz se enfrentará hoy a Rosario Central por los cuartos de final de la Copa Argentina al cual el elenco mendocino llega entonado mientras que el equipo santafecino arriba con una racha negativa de tres derrotas seguidas y con Paolo Montero cuestionado. El encuentro se jugará a las 18.00 en el estadio de Instituto de Córdoba, será controlado por el árbitro Ariel Penel, irá televisado por TyC Sports y el ganador jugará en semifinales con el vencedor del partido entre Vélez y Atlético Tucumán que se disputará el martes.Godoy Cruz viene de golear a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 0 en Mendoza y el entrenador Mauricio Larriera decidió no hacer modificaciones en el equipo por lo cual apostará por los mismos once que empezaron jugando el citado encuentro.Central viene de sufrir tres derrotas consecutivas y en la fecha pasada perdió como local por 3 a 1 ante Argentinos Juniors lo que provocó que el técnico Paolo Montero sea cuestionado por la parcialidad "canalla".Estas son las probables formaciones:Leonardo Burián; Cristian Báez, Diego Viera, Leonel Galeano, Facundo Cobos; Guillermo Fernández, Gastón Giménez, Juan Andrada, Fabrizio Angileri; Juan Garro y Santiago García. DT: Mauricio Larriera.Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Fernando Tobio, Alfonso Parot; Washington Camacho, Joaquín Pereyra o Maximiliano González, Mauricio Martínez, Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Marco Ruben. DT: Paolo Montero.