Ben Hur y el "9" de cara a la lucha final

Se viene un final muy peleado en la primera etapa del torneo Federal B. Y lo bueno es que los dos equipos de nuestra ciudad están en carrera dentro de sus aspiraciones de obtener el objetivo de la clasificación entre los dos primeros de la Zona B Litoral Sur.Quedan por delante cuatro fechas que sin dudas, al final de cada una, pueden ir potenciando chances de algunos y relegando las de otros. Hoy Ben Hur y 9 de Julio comparten el tercer puesto junto con Puerto San Martín y Coronel Aguirre, todos con 22 puntos, a dos de Rivadavia de Venado Tuerto que está segundo, y a cinco del puntero Atlético San Jorge.El primer dato, en este contexto, es de máxima. La opción más firme que tienen BH y el León para llegar al objetivo es proponerse ganar los cuatro partidos. Si lo logran, es casi un hecho que estarían consiguiendo jugar los play offs ante los elencos entrerrianos. ¿Por qué? Porque deben enfrentarse todavía entre sí San Jorge y Rivadavia, y además en la última fecha, BH recibe a San Jorge, con lo cual el conjunto de Gustavo Barraza está un poco mejor parado en ese análisis. Es más, en la jornada final Rivadavia recibe a Puerto San Martín.Después, en el medio están Tiro Federal y ADIUR de Rosario como rivales en común para la mayoría de los elencos que están buscando la clasificación, recordando que ya enfrentaron a Ben Hur y 9 de Julio. Esos equipos rosarinos están tratando de sellar la permanencia, motivo por el cual todavía pueden ser un hueso duro de roer.En el análisis del fixture, recordemos que son los mismos rivales para ambos clubes rafaelinos porque el que deja BH lo toma el León. El domingo 29 se reanuda el torneo con los dos jugando como visitante. Seguramente serán partidos de riesgo, en un caso porque el rival juega por evitar el descenso (Juventud Pueyrredón, que recibe a BH) y el otro porque también quiere clasificar (PSM ante el "9").Quizás la diferencia más notoria se presente con Coronel Aguirre. Mientras que Ben Hur lo enfrentará como local en la jornada 16, la formación de Maximiliano Barbero lo hará como visitante en la 17. En las últimas fechas el elenco de Villa Gobernador Gálvez se hizo muy fuerte en su reducto, donde el Lobo pudo ganar en la primera rueda.Todo puede pasar de aquí hasta la última jornada. Pero cabe recordar que no solo es importante estar dentro de los dos clasificados, sino también quien se queda con el primer puesto para definir de local. Por eso, podría darse que BH recibiera a un San Jorge ya clasificado el 19 de noviembre, pero todavía no como primero e igualmente sería un partido complicado.Finalmente, un ítem siempre valioso es el tema de la diferencia en los partidos entre sí. En una zona tan pareja, no sería descabellado suponer que dos o más equipos pudieran empatar en puntos con lo cual habría que ir al desempate por lo sucedido en los enfrentamientos anteriores. En este aspecto, Ben Hur está con ventaja con Puerto San Martín (1-2 y 3-1) e igual con Rivadavia (1-1 en los dos partidos). Debe jugar aún con Coronel Aguirre y San Jorge.9 de Julio tiene ventaja sobre Ben Hur al ganarle los dos partidos (2-0 y 1-0); en desventaja con San Jorge (1-2 y 1-1) y con Rivadavia (0-1 y 1-2). Debe medirse con PSM y Coronel Aguirre.