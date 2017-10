Del Potro, otra vez en Suecia

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El tenista Juan Martín Del Potro se consagró este domingo campeón del torneo de tenis masculino de Estocolmo por segundo año consecutivo y señaló que ganar el certamen fue "muy especial" para él ya que creía que no iba a obtener ningún triunfo en el año. Del Potro superó al búlgaro Grigor Dimitrov en la final sueca por 6-4 y 6-2 y de esta manera el tandilense defendió con éxito su corona en el certamen sueco que ya había logrado en 2016."Ganar este torneo es muy especial porque es mi primer torneo de la temporada cuando ya casi termina. Pensé que no iba a lograr ninguno este año, pero se me dio este en Estocolmo y estoy muy contento por haberlo logrado", indicó. Además el tenista argentino manifestó en una conferencia de prensa que brindó luego del partido: "Jugué el mejor partido de la semana. Es increíble volver y llevarme este gran trofeo por segundo año consecutivo. Espero poder venir de nuevo el próximo año".En tanto se refirió a su título número 20: "Cuando empecé a jugar al tenis nunca imaginé ganar tantos torneos y seguir haciendo récords. Es muy lindo poder lograrlo". "En el partido de hoy fue meritorio mi saque porque saqué muy bien todo el partido, pude mantener mi servicio y pude jugar el mejor partido de la semana cuando más lo necesitaba", aseveró Del Potro.El tandilense sumó su primer título desde que se coronó precisamente en Estocolmo el año pasado cuando se impuso al estadounidense Jack Sock en el último partido, mientras que el de este domingo fue su vigésimo título en el circuito profesional. Del Potro había eliminado en semifinales al español Fernando Verdasco, está teniendo un buen final de temporada, como ya le ocurrió en 2016 y la semana pasada llegó a las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, donde cayó ante el suizo Roger Federer.La victoria en Estocolmo le permitió al tenista argentino ubicarse decimocuarto en la carrera hacia el Masters de Londres y lo separan 480 puntos del español Pablo Carreño, noveno clasificado.