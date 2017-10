Macri celebró la gran elección de Cambiemos

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Mauricio Macri celebró anoche el gran desempeño electoral de Cambiemos, especialmente en la provincia de Buenos Aires frente a Cristina Kirchner, y llamó a la oposición a "ponerse la misma camiseta y encarar los desafíos juntos". "Fue un día largo, pero inolvidable para nuestro querido país. Hoy confirmamos nuestro compromiso con el cambio. Nos animamos al cambio, vencimos al miedo y la resignación y la realidad nos está acompañando. Pero esto recién es el principio", sostuvo el mandatario.

En el bunker de Costa Salguero, el jefe de Estado resaltó que los argentinos fueron a las urnas a "definir y votar en qué país quieren vivir". "No ganó un grupo de candidatos ni un partido, ganó la certeza de que podemos cambiar la historia para siempre", destacó el líder del PRO, quien llamó al resto de los espacios a "ponerse la misma camiseta y encarar los desafíos juntos", ante lo cual afirmó que en el Gobierno "siempre va a haber una puerta abierta para que traigan sus propuestas".

En ese sentido, afirmó: "Aquellos que votaron a otros frentes les decimos que siempre los vamos a escuchar, siempre va a haber una puerta abierta para que traigan sus propuestas". En referencia a triunfos en provincias gobernadas por el peronismo como La Rioja y Chaco, Macri remarcó que "el diálogo está creciendo y llegando a zonas en las que parecía imposible".

"Gastamos demasiado tiempo en la confrontación, pero cambiamos. Hoy ganó el diálogo, que está creciendo y llegando a zonas en las que parecía imposible", manifestó el Presidente, quien bregó por "un país decidido a hacer las cosas bien".

Y concluyó: "No queremos vivir más en una sociedad que premie al que toma el atajo, al que miente, al que hace trampa. Hemos dado pasos valientes, iluminando y enfrentado las mafias y la corrupción".

En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó que "hablar de (la posibilidad de que Macri vaya por la reelección en) 2019 sería una falta de respeto", así como también descartó que fuera a haber salidas de ministros tras estas elecciones.

Consultado sobre las declaraciones de Cristina Kirchner respecto a que Unidad Ciudadana será la principal fuerza opositora al Gobierno, el referente del PRO manifestó: "No vamos a buscar confrontar con nadie. Nuestro único rival son los problemas de los argentinos".

"Hoy terminó de nacer el cambio. Terminó una etapa en la que habían dudas e inquietudes y hoy los argentinos mandaron un mensaje muy contundente en ese sentido. Esta elección también terminó de forjar Cambiemos, que vino para quedarse un largo rato y ser alternativa en muchas provincias", destacó el funcionario nacional.

Para cerrar la jornada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio señaló que recibieron llamados de "muchos gobernadores y de los jefes de los bloques parlamentarios", quienes manifestaron "apoyos y felicitaciones para el Presidente y todo el equipo".

Entre los que asistieron a Costa Salguero se destacaba el intendente de Santa Fe y titular del Comité Nacional del radicalismo, José Corral, uno de los inscriptos en la carrera por la gobernación santafesina en 2019.